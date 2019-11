Competencia desleal: EEUU recurre a trucos sucios por su temor a las armas rusas

EEUU pasó de intentar convencer a Egipto de que no comprase los aviones rusos Su-35 a chantajear. Washington no encuentra otra solución que no pase por amenazar a El Cairo para que no coopere con Moscú en el ámbito militar. El experto ruso Alexéi Leónkov explicó a Sputnik por qué EEUU teme la competencia con las armas rusas.