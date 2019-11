Diputado egipcio denuncia la injerencia estadounidense en los asuntos de su país

"Los dichos sobre sanciones estadounidenses contra Egipto por la cooperación militar con Rusia (...) rebasan el marco de las normas diplomáticas (...) y los consideramos una injerencia inaceptable en los asuntos internos de nuestro país", dijo el legislador a Sputnik.

La semana pasada el periódico The Wall Street Journal publicó que el el Pentágono y el Departamento de Estado de EEUU, en una carta conjunta, advirtieron a las autoridades de Egipto sobre posibles sanciones en caso de adquisición de cazas rusos Su-35

La víspera un alto funcionario del ente diplomático estadounidense afirmó en sus declaraciones a la prensa que Washington mantiene diálogo con Egipto con el fin de que este país renuncie a la compra.

"Egipto es un país soberano que toma decisiones por su cuenta sobre los mecanismos de la cooperación técnica y militar con otros países según las necesidades para defender sus intereses", comentó Al Kadwani.

El legislador explicó que Egipto busca diversificar los suministros de armas y ya está cooperando con Rusia, China, Alemania, Francia y EEUU.

"Egipto no se someterá a la presión de EEUU, no cambiará su política para complacer a EEUU y no tiene intención de renunciar al fortalecimiento de la cooperación con Rusia en todos los sectores, incluido el militar", aseveró.

Al Kadwani recalcó que "Egipto es un Estado grande que actúa de acuerdo con sus propios intereses y no acepta que le impongan decisiones desde fuera".