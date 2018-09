EEUU aumenta secretamente su actividad militar en Túnez

En 2017 fue registrada la primera intervención militar del país norteamericano en Túnez desde la Segunda Guerra Mundial. No obstante, esta operación pasó desapercibida en el contexto de la actividad estadounidense en la región.

De hecho, si no fuera por una solicitud hecha por el medio Task&Force de acuerdo con la Ley de Libertad de Información estadounidense, estos sucesos no saldrían a luz, informa el medio The National Interest.

Como consecuencia de ello, el Mando África de EEUU (Africom) se vio obligado a publicar los documentos que confirmaron la participación de los militares estadounidenses en combates que tuvieron lugar en un país de África del Norte sin nombrar.

Según estos documentos, afirma el columnista del medio, Heni Nsaibia, estos soldados luchaban junto con las fuerzas aliadas contra los terroristas de Al Qaeda —organización proscrita en Rusia— "en los países del Magreb islámico".

Además, el Mando militar señaló que una unidad de operaciones especiales de la Marina estuvo involucrada en una operación de tres días. No obstante, el columnista destaca que un análisis pormenorizado apunta a una participación estadounidense más activa.

Así, los "dramáticos" eventos descritos en los documentos coinciden con lo ocurrido en el monte Semama en la provincia de Kasserine que está cerca de la frontera con Argelia. Fue precisamente allí donde fallecieron los primeros militares estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial, informa el medio.

En vista del hecho de que ya hace al menos cuatro años desde que EEUU mantiene su presencia en el país africano, es poco probable que los sucesos en el monte Semama fueran un caso aislado, opina Nsaibia.

Como ejemplo de ello el columnista menciona un combate que precedió estos eventos. En el transcurso de este combate, donde participaron los militares estadounidenses, fueron eliminados dos terroristas.

Después de la revolución de 2010 Túnez sigue enfrentándose a dificultades políticas y económicas, así como a los crecientes problemas de seguridad. De acuerdo con el columnista, por esta razón, la ayuda a Túnez en el ámbito militar no dejó de crecer desde 2014 hasta 2017.

Así, Túnez es el país del norte de áfrica que más ayuda militar recibe de EEUU después de Egipto. La presencia militar del país norteamericano en Túnez comenzó con el emplazamiento de varias decenas de miembros de unidades especiales en una remota base militar en el oeste del país.

© REUTERS / Zoubeir Souissi España se ofrece a entrenar tropas en Túnez como parte de una misión de la OTAN

Sin embargo, la presencia estadounidense en Túnez levanta preguntas. Según explica el columnista del medio, la política exterior de EEUU no es popular y hay una actitud negativa hacia el país norteamericano entre los tunecinos.

Uno de los factores que contribuyeron a ello fue la reciente decisión de EEUU de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, que generó una oleada de protestas por el país. La presencia militar de EEUU en Túnez también fue objeto de debate en el Parlamento, informa el columnista.

A pesar de que los sucesos en Kaserrine tuvieran lugar en 2017, son una prueba de una involucración que es más amplia de lo que Africom está dispuesto a admitir, señala Nsaibia.

"Los detalles sobre la batalla en el monte Semama contribuyen a una gradual concienciación social de que EEUU está intensificando sus operaciones secretas y abiertas en el continente africano", concluye el columnista.

