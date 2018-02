Bienestar vs. planeta: analizan la correlación entre calidad de vida y sostenibilidad

Los autores del estudio, Daniel O'Neill, Andrew Fanning, William Lamb y Julia K. Steinberger, consideran vital y urgente esta discusión ya que actualmente ningún país satisface las necesidades básicas de sus ciudadanos a un nivel globalmente sostenible de recursos.

© REUTERS/ Stephane Mahe Si EEUU vuelve a sumirse en un frío glacial será culpa del cambio climático

La humanidad enfrenta el desafío de lograr una alta calidad de vida para más de 7.000 millones de personas sin desestabilizar los procesos planetarios críticos, apuntan los investigadores. Necesidades físicas como la nutrición, la salud, el acceso a la electricidad y la eliminación de la pobreza extrema podrían probablemente satisfacerse para todas las personas sin transgredir los límites planetarios.

Sin embargo, el logro universal de metas más cualitativas (por ejemplo, las asociadas a un alto nivel de vida) requeriría del uso de recursos entre 2 y 6 veces el nivel sostenible, basado en las relaciones actuales.

Escuche también: "Mi comunidad es una isla rodeada por un desierto de soja transgénica"

Las estrategias para mejorar los sistemas de provisión física y social, con un enfoque en la suficiencia y la equidad, tienen el potencial de mover las naciones hacia la sostenibilidad, pero el desafío sigue siendo sustancial, consideran.

El estudio aborda preguntas clave en la ciencia de la sostenibilidad: ¿qué nivel de uso de recursos biofísicos se asocia con las necesidades básicas de las personas? ¿Podría extenderse a todos los habitantes sin exceder los límites planetarios críticos?

Para responder a estas interrogantes, los investigadores analizaron las relaciones entre siete indicadores de presión medioambiental nacional (relativos a los límites biofísicos) y 11 indicadores de resultados sociales (relativos a umbrales de suficiencia) para más de 150 países. El resultado fueron no pocos hallazgos importantes sobre las relaciones entre el uso de los recursos y el bienestar humano, entre ellos, que la mayoría de los países analizados están utilizando sus recursos en niveles superiores al límite biofísico per cápita.

Los científicos analizaron cuatro límites planetarios (cambio climático, cambios en la explotación de los suelos, uso de agua dulce y flujos biogeoquímicos) en equivalentes per cápita, y los compararon con los indicadores a escala nacional.

Además: Científicos alertan: se inició la "primera aniquilación" masiva de especies

El límite biofísico más difícil de cumplir es el del cambio climático: solo el 34% de los países se encuentra dentro del per cápita adecuado para este indicador. La imagen es sustancialmente mejor para el agua dulce, que más del 80% de los países lo cumple actualmente por lo que este límite no se transgrede a escala planetaria. Sin embargo, este resultado no refleja la escasez de agua regional.

© AP Photo/ Rajesh Kumar Singh El agua, un factor estratégico olvidado en el desarrollo económico

Desde una perspectiva social, los resultados son bastante mixtos.

Cerca del 60% de los países analizados tiene un buen desempeño en lo social, en indicadores relacionados con la satisfacción de las necesidades físicas, como nutrición y acceso a la energía, y cerca del 70% ha eliminado la pobreza a por debajo de la línea de 1,90 dólares por día. Los países no funcionan tan bien para objetivos más cualitativos, sin embargo. Solo una cuarta parte de los países analizados logran suficientes resultados en indicadores de vida como satisfacción y apoyo social, mientras que menos de un quinto logra suficiente resultados en los indicadores de igualdad y calidad democrática, consideran los autores.

Solamente tres países (Austria, Alemania y los Países Bajos) logran sobrepasar 11 umbrales sociales, aunque siete países más, en su mayoría europeos, consiguen calificaciones aceptables en 10 de ellos. Treinta y cinco países no logran llegar más que a un único umbral social.

Le puede interesar: Revelan cuándo los primeros colonizadores llegarán a Marte

Según los investigadores, Rusia y muchos países de Europa transgreden la mayor parte de los límites biofísicos, mientras Estados Unidos y España, por ejemplo, los violan todos.

En cuanto a América Latina, solo países como Bolivia, Colombia, Honduras o Guatemala salen bien parados en sus indicadores biofísicos, pero a la vez tienen de los peores índices sociales.

El caso es que ningún país se desempeña bien tanto en lo biofísico como en lo social. En general, cuanto más umbrales sociales un país logra, más fronteras biofísicas transgrede y viceversa. Muchas naciones ricas alcanzan la mayoría de los umbrales sociales, pero a un nivel de uso de recursos que va mucho más allá de sus límites biofísicos per cápita.

Más: ¿Los días contados? Qué hora muestra el Reloj del Juicio Final

Por ejemplo, aunque Estados Unidos logra el umbral asociado con una buena vida para nueve de los 11 indicadores sociales, transgrede el límite per cápita para todos los siete indicadores biofísicos. Por el contrario, Sri Lanka, que no transgrede ninguno de los límites biofísicos, solo logra suficientes resultados en tres de los indicadores sociales. Vietnam es una posible excepción al patrón, transgrediendo solo un límite biofísico, pero logrando resultados en seis indicadores sociales.

Si todas las personas llevaran una buena vida dentro de los límites planetarios, los sistemas de aprovisionamiento deberían ser fundamentalmente reestructurados para permitir que las necesidades básicas se cumplan con un aceptable nivel de uso de los recursos, afirman los autores.

Estos hallazgos representan un desafío sustancial a las trayectorias de desarrollo actuales. Dado que la predicción 'media' de la ONU es que la población mundial aumentará a 9.700 millones de personas para el 2050, y 11.200 millones para el año 2100, el desafío será aún mayor en el futuro si no se hacen esfuerzos para estabilizar estas cifras.

Los resultados sugieren que el uso de recursos podría reducirse significativamente en muchos países ricos sin afectar los logros sociales, al tiempo que se debería potenciar una distribución más equitativa entre los países.

Lea más: Cómo obtener energía de las estrellas en la Tierra

Por otro lado, los científicos insisten en la necesidad de caracterizar y mejorar ambos sistemas de aprovisionamiento físico y social. Las mejoras físicas deben incluir el cambio de combustibles fósiles a energía renovable, la producción de mercancías con vidas más largas, la reducción de la basura innecesaria, el cambio de productos animales por agrícolas, y la inversión en nuevas tecnologías.

Los cambios en la esfera social también son urgentes, en particular para reducir la desigualdad de ingresos y mejorar el apoyo social. En general, nuestros hallazgos sugieren que la búsqueda de la universalidad del desarrollo humano, que es la ambición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tiene el potencial para socavar los procesos del sistema de la Tierra sobre los que el desarrollo en última instancia depende.

Pero este no tiene que ser el caso. Un escenario más esperanzador vería que los ODS cambian la agenda del desarrollo hacia un modelo económico donde el objetivo sería el bienestar humano sostenible y equitativo. Sin embargo, si todas las personas han de llevar una buena vida dentro de los límites planetarios, entonces el nivel del uso de recursos asociado con satisfacer las necesidades básicas debe ser dramáticamente reducido, concluyen.