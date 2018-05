Senadora: asunción de Cartes en la Cámara Alta arriesga gobernabilidad de Paraguay

"Hay una crisis política muy intensa dentro del Partido Colorado por la separación entre cartistas y marioabdistas [partidarios del presidente electo Mario Abdo Benítez] y la división de las propias bancadas, ese es el tema de debate a nivel nacional porque no solo tiene una implicancia en lo que va a ser el juramento o no como senador del presidente Cartes sino también de la posible gobernabilidad política para el presidente electo", indicó la legisladora cuya bancada no ingresó a sala para tratar la renuncia del jefe de Estado.

© AP Photo / Jorge Saenz ¿Quién es la posible primera presidenta de Paraguay?

Según el Frente Guasu, liderado por el expresidente Fernando Lugo (2008-2012), la candidatura al senado del mandatario es inconstitucional.

Martínez justificó que la presidencia de Abdo, perteneciente a la gobernante Asociación Nacional Republicana [Partido Colorado, derecha] ya está comprometida porque Cartes "hoy se convierte en opositor de su correligionario, [y] si hoy él no puede jurar los otros integrantes de su bancada por supuesto que van a cobrarle al presidente electo".

El mandatario saliente renunció el 28 de mayo a la Presidencia para poder asumir el próximo 30 de junio como senador, cargo para el cual fue elegido en los comicios del 22 de abril.

Más información: Partido paraguayo Frente Guasu no acudirá a sesión del Congreso sobre renuncia de Cartes



No obstante, su renuncia aún debe ser aprobada por el Congreso, que lo vota este 30 de mayo, y las posturas al respecto están divididas.

/ Más temprano este 30 de mayo, en una primera instancia, debió levantarse la asamblea por falta cuórum en la sesión plena del Congreso a la que asistieron 50 diputados y solo 13 senadores de 45, informó el diario local Última Hora.

Para que la renuncia sea aceptada por el Congreso se necesita una mayoría simple del pleno [63 votos], pero para que se pueda llevar a cabo la sesión deben estar en sala un mínimo de la mayoría simple de cada Cámara, 41 diputados y 23 senadores.

Audio: Horacio Cartes juega el enroque en Paraguay

Al igual que Cartes, su exvicepresidente Juan Afara y el expresidente Nicanor Duarte Frutos (2003-2008) también fueron electos como senadores activos el 22 de abril.

Gobierno paraguayo liberará en junio precio del diésel en mercado interno https://t.co/4TOXQsgMo8 — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 30 мая 2018 г.

​El Frente Guasu presentó una recusación de las candidaturas de Cartes y Duarte Frutos ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral por considerarlas inconstitucionales, pero este organismo falló en contra.

© AP Photo / Paul White "El tiempo de Rajoy se acabó": el PSOE busca apoyos a la moción de censura

El partido opositor apeló ante la Corte Suprema de Justicia, tribunal que ratificó el fallo en primera instancia.

La senadora afirmó que "el Frente Guasu presentó una recusación a las candidaturas en el Tribunal Superior de Justicia Electoral con el argumento de que constitucionalmente está muy claro que los expresidentes pasarán a ser senadores vitalicios, exceptuando aquellos que hayan tenido un juicio político y hayan sido destituidos en el proceso, que el único caso el de Lugo, por eso él no tiene esa incompatibilidad".

En Paraguay, según la Constitución, el presidente se convierte en senador vitalicio al dejar el cargo.

Asunto relacionado: Tres claves para entender la complejidad de la crisis política en Perú

Sin embargo, esa nominación, prevista en la carta magna es honorífica, es decir que no tiene voto, explicó la senadora Martínez.

© REUTERS / Oswaldo Rivas CIDH espera que Nicaragua salga de la crisis en un proceso democrático

Este 30 de mayo frente al Congreso se realiza una manifestación en contra de la candidatura de Cartes al Senado, de la que prevé participar el Frente Guasu.

Sin embargo, la legisladora indicó que el pasaje a la plaza donde se realiza la protesta está complicado por la cantidad de policías y vallado dispuestos en el lugar.

Si bien este 30 de mayo no hubo cuórum para aceptar la renuncia, los parlamentarios puede llamar a sesión todas las veces que lo vean necesario para tratar la renuncia del mandatario.

En caso de que la renuncia de Cartes sea aprobada, el máximo cargo del país será asumido en forma interina por la actual vicepresidenta Alicia Pucheta hasta el 15 de agosto, cuando será investido el presidente electo.