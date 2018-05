Partido paraguayo Frente Guasu no acudirá a sesión del Congreso sobre renuncia de Cartes

MONTEVIDEO (Sputnik) — El partido opositor paraguayo Frente Guasu (izquierda) anunció que no participará de la sesión del Congreso legislativo prevista para el 30 de mayo en la que se votará si se acepta o no la renuncia presentada por el presidente Horacio Cartes para asumir como senador.

"En el Frente Guasu hemos resuelto por unanimidad no participar en la sesión extraordinaria del Congreso Nacional convocada para mañana donde se pretende legitimar la candidatura inconstitucional del presidente Horacio Cartes para el Senado", escribió el exmandatario paraguayo Fernando Lugo (2008-2012) y líder de esa fuerza política en su cuenta de la red social Twitter.

​Cartes renunció el 28 de mayo a la Presidencia para poder asumir el próximo 30 de junio como senador, cargo para el cual fue elegido en los comicios del 22 de abril.

No obstante, su renuncia aún debe ser aprobada por el Congreso, y las posturas en el órgano legislativo al respecto están divididas.

/ En caso de ser aprobada, el máximo cargo del país será asumido en forma interina por la actual vicepresidenta Alicia Pucheta hasta el 15 de agosto, cuando será investido el presidente electo Mario Abdo Benítez.

En caso de que el Senado no apruebe su renuncia, Cartes deberá terminar su mandato.

"Ustedes saben perfectamente cómo funciona el Congreso, nunca se puede tener la certeza hasta el día de la sesión; algunos sectores dicen que tienen el cuórum suficiente y otros dicen que no habrá cuórum; yo no hice ni la suma ni la resta de los números y hasta ahora por lo que se escucha pareciera que no habrá cuórum", dijo Lugo a periodistas.

En Paraguay, según la Constitución, el presidente se convierte en senador vitalicio al dejar el cargo.

No obstante, Cartes encabezó una lista al Senado y ganó su banca en las últimas elecciones, aunque la gran mayoría de la oposición considera que su postulación fue inconstitucional.

La sesión extraordinaria en el congreso se realizará el miércoles 30 a las 10:30 hora local (14:30 GMT).