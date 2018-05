Paraguay: ¿problemas de gobernabilidad en el horizonte?

"La postura que tiene el Frente Guasú la tiene la mayoría del Partido Liberal, parte de la bancada colorada y de otras bancadas menores. En principio no habría quorum y la renuncia no se podría tratar. Para nosotros la candidatura de Cartes no solamente es inconstitucional e ilegal sino también inmoral", sostuvo Canese.

"Hay una competencia desleal. Tenemos una posición muy firme de que Cartes no debería jurar porque además va a desestabilizar. Además de las dificultades que ya tenemos, que son enormes, con una elección de Abdo Benítez que nosotros cuestionamos por fraudulenta, se sumaría este juramento de Cartes. La inestabilidad en el país es una cuestión preocupante", añadió.

© AFP 2018 / Norberto Duarte Frente Guasú: "Vamos a luchar porque nuestros candidatos sean electos"

"El sistema es en sí, estructuralmente, fraudulento. La ley electoral paraguaya prevé un sistema pluralista pero partidario. No hay justicia independiente, se diseñó y estableció que las tres primeras fuerzas compartan el poder electoral, pero se nos excluyó y el tercer miembro es del partido Colorado que hegemoniza. Es una justicia partidaria y no plural", subrayó el dirigente opositor. "La justicia tiene un color y eso es grave. Esa pluralidad se rompió de mala manera porque el representante liberal es pareja sentimental de la madre de Mario Abdo Benítez. Entonces los tres miembros del Tribunal Supremo de Justicia Electoral son favorables al candidato a presidente que casualmente ganó de forma fraudulenta", señaló.

Más información: Banco de Desarrollo de América Latina: Paraguay está en condiciones de pedir préstamos

"El problema de Abdo Benítez no es solo que puede estar en minoría en el senado sino que tiene problemas internos muy graves. Hay una grieta dentro del Partido Colorado. Basta revisar los diarios con un enfrentamiento en primera plana: la de la oligarquía más rancia de ABC y Última Hora y la oligarquía encabezada por Cartes, peleando por el control del gobierno y los negocios turbios", dijo Canese en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', el analista e investigador Luis Eduardo Celis, de la Fundación Paz y Reconciliación de Colombia, compartió sus reflexiones sobre los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y el ingreso de Colombia a la OTAN . "Lo que hemos vivido es un hecho histórico. Hay grandes mensajes de transformación en la sociedad colombiana. Primero, que va a ser una disputa entre dos posturas claramente diferenciadas, con la primera vez que la izquierda llega a disputar el poder. Segundo, que la candidatura de un sector de la tradición que ha usufructuado los recursos públicos como Vargas Lleras obtuvo un respaldo muy inferior al que esperaban. El tercero, que el Partido Liberal con mucho arraigo, ha quedado totalmente derrotado con un 2%", explicó Celis. "El resultado de Humberto de la Calle (Partido Liberal) no se puede asociar al tema de la paz, sino a una crisis de su partido y una campaña con errores estratégicos al no presentar una alianza con sectores del centro y la izquierda", opinó el analista.

Temas relacionados: Conoce cómo 'afecta' a los vecinos de Colombia su ingreso a la OTAN

"El ingreso de Colombia a la OTAN tiene más de simbolismo que de cambios reales. Eso no quiere decir que no sea un hecho que preocupe a la región, que se ha declarado como una región de paz y por eso no es una buena señal", consideró Celis.

En el cierre cultural, conocemos más sobre la película "Sangre de Campeones", basada en una intensa investigación de archivo, hace referencia a los campeonatos ganados por Uruguay en la historia del fútbol que han dado lugar a grandes leyendas. Conversamos con su productor, Andrés Varela.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.