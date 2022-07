https://mundo.sputniknews.com/20220726/perfecto-romero-el-sembrador-de-tabaco-que-se-convirtio-en-fotografo-del-che-y-camilo-cienfuegos-1128722921.html

Perfecto Romero: el sembrador de tabaco que se convirtió en fotógrafo del Che y Camilo Cienfuegos

Perfecto Romero: el sembrador de tabaco que se convirtió en fotógrafo del Che y Camilo Cienfuegos

Años antes de subir a la sierra a pelear la guerrilla contra Fulgencio Batista, un argentino se ganaba unos pesos como fotógrafo de turistas en las calles de... 26.07.2022, Sputnik Mundo

Las mismas palabras podrían decirse del octogenario Perfecto Romero, quien nació en una familia pobre de Cuba, practicó cuantos oficios pudo para llevar algo de dinero a la casa, repartió pan junto a su hermano, sembró tabaco, luego aprendió a tirar fotografías y, cuando estalló la Revolución, su experiencia captando imágenes le ganó convertirse en integrante del equipo de prensa del Che.A los 86 años, Romero fue recibido en el Complejo Cultural Los Pinos de México, otrora residencia oficial del régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que el presidente Andrés Manuel López Obrador convirtió en una casa de cultura y donde se presenta la exposición fotográfica El fotógrafo de la Revolución cubana: Homenaje a Perfecto Romero.Discreto, sentado en un sillón de la recepción del Hotel Pal, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el retratista de Camilo Cienfuegos y Fidel Castro conversa con Sputnik no sólo de sus recuerdos, a 63 años del triunfo de la guerrilla contra Batista, sino también de sus perspectivas políticas ante el bloqueo contra Cuba y el futuro de Estados Unidos tanto bajo la dirigencia de Donald Trump como de Joe Biden.El asalto al Cuartel Moncada"Desde el mismo momento que Batista da el golpe de Estado (10 de marzo de 1952), al otro día nos movilizamos un grupo de compañeros tabaqueros", describe el fotógrafo nacido en 1936.Luego, el 26 de julio de 1953, el joven Fidel Castro lideró una acción armada para tomar el Cuartel Moncada, que aunque fracasaría como maniobra militar se convirtió en un punto de quiebre para el proceso revolucionario que daría lugar al Movimiento 26 de Julio, en el que participó Romero."Yo en el año 53 empecé a aprender la fotografía con un amigo que era fotógrafo, Alfredo Rodríguez, y él siempre estaba arriba de mí, que yo aprendiera la fotografía, porque yo estaba haciendo muchas cosas, éramos una familia muy pobre y había que comer y había que buscar dinero, y yo hacía cualquier cosa", apunta.Con él aprendió el revelado, el trabajo de cuarto oscuro, la impresión y los varios recursos de la disciplina."Pero bueno, no teníamos cámara, no había cámara fotográfica y no había dinero para comprar una", señala.No obstante, Romero supo por la radio que se había ganado un premio de fotografía, dotado de unos pesos que utilizó para comprarse su primera cámara en Santa Clara, localidad del centro de Cuba que sería definitoria en el proceso revolucionario."Hace falta reforzar las tropas"Un llamado voluntario a reforzar las tropas a cargo de Ernesto Guevara llevó a Romero a conocer al Che, ícono histórico no sólo de la Revolución cubana sino de los procesos de lucha emancipatorios de América Latina y distintas partes del mundo, por episodios como la colaboración de Cuba en la lucha de independencia de Angola contra Portugal, consolidada en 1975.El fotógrafo recuerda que alzó la mano para incorporarse a las filas del argentino, quien cuando lo vio en el pueblo de Santa Lucía notó que no contaba con fusil pero sí con cámara fotográfica."El Che me mira así y dice: '¿Tú también vienes sin fusil? ¿Usted cree que la guerra se hace sin fusil?'", platica Romero entre risas.Sin embargo, su cámara le aseguró un lugar en la columna de Guevara, quien quería afinar la comunicación del proceso revolucionario con la prensa."Aquí vienen los periodistas, se pasan dos o tres días tirando fotos y no veo una foto de eso, y yo quiero hacer un periódico", perfiló el comandante e instruyó la conformación de un cuarto oscuro para revelar imágenes ahí mismo.También señala Romero que utilizó su equipo para camuflarse entre los guerrilleros. Si lo detenía la policía, argumentaba que no era revolucionario sino fotógrafo.Entre otros episodios, al fotógrafo le tocó atestiguar una fractura de brazo del Che Guevara durante una acción armada en la que se tropezó.Corresponsalía de guerraSin buscarlo, sin proponérselo, las circunstancias de la historia convirtieron a Romero en fotógrafo de guerra para Ernesto Guevara.Entre sus acciones le tocó también conocer a Camilo Cienfuegos, uno de los líderes principales del proceso revolucionario, junto al Che y los hermanos Fidel y Raúl Castro."Con Camilo empecé a salir a donde quiera que iba, a muchos lugares", describe.El fotógrafo recuerda en particular una imagen en la que capturó a Cienfuegos asiéndose a la parte baja de un helicóptero mientras nadaba en el mar.Romero relata, además, que participó directamente en las batallas de Santa Clara de 1958 comandadas por el Che, punto definitorio de la rebeldía contra Batista que conduciría, entre otros factores, al triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959."El 'Che' te quiere ver"Al triunfo de la gesta revolucionaria, Ernesto Guevara contactó a Romero para cumplir sus planes de hacer un periódico y convertirlo en el fotógrafo de la publicación.En el año 60 el espacio periodístico se convirtió en revista y Romero en su jefe de fotografía."Ahí estuve 34 años, a los 34 años me jubilaron", comparte."Viajé con Raúl a varios países, con Fidel, y vine aquí en el 80, vine aquí a México y estuve con él en muchos lugares", describe.Así, puntualiza que su actual exposición en Los Pinos no es la primera vez que muestra su trabajo visual en México, sino la cuarta, además de que sus fotos han viajado a exposiciones en Francia, Inglaterra, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y otros destinos."Y sigo porque tengo mis negativos, tengo muchos negativos de Camilo, no los he entregado, y muchas cosas de Fidel y el Che y muchas cosas de la Revolución", confiesa.Como fotógrafo del gobierno revolucionario, describe, le tocó fotografiar una diversidad de eventos, desde congresos hasta obras de teatro."Hacía millones de cosas y cosas con la milicia, cuando se creó la milicia, ahí está la foto de Fidel cuando se creó los primeros oficiales de la milicia", rememora.México, definitorio en el triunfo de la RevoluciónMéxico brindó una ayuda definitiva al triunfo de la Revolución cubana, pero no solamente, sino que colaboró desde el principio en el proceso, celebra Romero y recuerda que la embarcación Granma, con la que Fidel Castro entró a la isla, zarpó desde territorio mexicano rumbo a Cuba.Además, Romero recuerda que Castro y Guevara se vincularon y prepararon en la Ciudad de México para iniciar sus acciones guerrilleras, concretamente en el número 49 de la calle José Emparán, colonia Tabacalera, en un sitio que hoy es conmemorado con una escultura de ambos guerrilleros."Y este presidente ha sido tremendo, ha sido una cosa muy especial, se ha parado en firme", dice el fotógrafo en referencia a López Obrador.Romero agradeció la determinación del mandatario mexicano de no participar en la Cumbre de las Américas, realizada en Los Ángeles, Estados Unidos, en rechazo al bloqueo que sostiene Washington contra Cuba desde la década de 1960."No es fácil virarse contra esa gente y en todos sus discursos habla de nosotros, habla del bloqueo", subraya el fotógrafo.Acerca del embargo económico, apunta que Cuba no puede vencer a Estados Unidos mediante el fusil porque es un país poderoso, pero sí defenderse políticamente."Nos tienen bastante fastidiados, Cuba sufre la falta de muchas cosas, el mismo papel para hacer el periódico no entra a Cuba", lamenta."Pero tenemos que seguir luchando, no hay más remedio", estima.Los estadounidenses, dice, nunca podrán arrebatar Cuba, tarde o temprano deben darse cuenta y levantar el bloqueo incluso en su propio beneficio comercial, pues Estados Unidos antes vendía pollo y otros insumos a la isla, y es del interés de sus campesinos restablecer enlaces de compraventa.Rusia, Ucrania y EEUUAcerca de la actualidad política del mundo, Romero considera que tanto Donald Trump como Joe Biden han demostrado ineficiencias como presidentes de Estados Unidos, además de que el país norteamericano ha buscado enemistar a Rusia con Ucrania mediante su influencia en este último."Está el fascismo metido ahí", recrimina y recuerda que Ucrania formó parte de la Unión Soviética, por lo que sus lazos con Moscú son profundos."Yo era un pobre diablo"Romero reconoce dificultades económicas en Cuba por la escasez y el aumento de precios que genera la misma, sin embargo considera que la ruta política de la isla es la adecuada y debe continuar."Yo tengo mucha fe en la Revolución, es la que me ha salvado, yo era un pobre diablo que no tenía un centavo, mi papá ganaba un peso al día, y ahora soy un profesional y el pueblo me quiere mucho y yo a él", señala.

