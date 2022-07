https://mundo.sputniknews.com/20220726/la-insurreccion-que-encendio-la-llama-de-la-revolucion-cubana--1128693020.html

La insurrección que encendió la llama de la Revolución Cubana

La madrugada del domingo 26 de julio de 1953, la oriental provincia de Santiago de Cuba, a casi 900 kilómetros de La Habana, atestiguó la osadía de 131 jóvenes... 26.07.2022, Sputnik Mundo

Como parte del plan, diseñado por Fidel Castro y Abel Santamaría, el mismo día y a la misma hora, otros 28 combatientes intentaron tomar el cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, Granma. Pese a que esas acciones no lograron su objetivo inmediato, a juicio de los expertos entrevistados por Sputnik, allanaron el camino del triunfo revolucionario.Para el historiador, investigador y profesor titular de la Universidad de la Habana (UH) Hassan Pérez Casabona, el asalto a Moncada y el Carlos Manuel de Céspedes devienen "punto de partida, faro y antorcha que encendió nuevamente la llama libertaria", impulsada por una generación consciente de la crisis institucional y política y las gravísimas dificultades sociales.Esa "exhortación", germinada a comienzos de la década de 1950, ha estado desde siempre conectada a los desafíos propios de cada etapa de la Revolución, como remembranza de tiempos pretéritos y la posibilidad de encontrar claves y denominadores comunes entre aquella hazaña, victoriosa respecto al factor estratégico, y la contemporaneidad.El académico consideró que la historia de América Latina en las últimas seis décadas tiene una relación indisoluble con el parteaguas que significó el 1 de enero de 1959, pues por primera vez en este hemisferio comenzaba su bregar una revolución, en sus albores, democrática, popular, agraria y antiimperialista y luego, socialista.La lucha armadaAquellos sucesos "fueron el reflejo de la formación y capacidad extraordinaria del joven abogado Fidel Castro de comprender que en la Cuba republicana de la época se habían agotado todas las vías desde el punto de vista electoral; ese capítulo fue cerrado con el cuartelazo, el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 dado por Fulgencio Batista", sentenció a Sputnik Pérez Casabona.Hasta ese momento, tres meses antes de los comicios presidenciales, el estadista confiaba en la participación popular y en el voto para el impulso de transformaciones sociales, económicas y políticas; sin embargo, entendió posteriormente que la lucha armada era el único camino posible para conquistar una revolución.Los protagonistas de las acciones tenían como estandarte el pensamiento del intelectual y héroe nacional de Cuba José Martí (1853-1895). "Parecía que el Apóstol iba a morir en el año de su centenario, que su memoria se extinguiría para siempre (…) Pero vive, no ha muerto, su pueblo es rebelde", diría Fidel en su alegato de autodefensa durante el juicio en su contra por los asaltos, el 16 de octubre de ese año."En esa intervención, conocida en la historiografía como 'La historia me absolverá', realizó una verdadera disección, no solo de los grandes problemas presentes en el país: tierra, educación, industria, vivienda y la dependencia a la política exterior estadounidense, sino también un análisis profundo sobre las maneras de resolverlos", expresó.No se puede entender a cabalidad el triunfo de 1959 sin antes comprender los hechos del 26 de julio, argumentó Pérez Casabona, durante los cuales solamente cayeron en combate seis asaltantes, mientras que 55 murieron asesinados como parte de la represión salvaje y brutal, extendida por más de una semana.Poco a poco y pese a los intentos del régimen imperante por ensombrecer o manipular los acontecimientos, la población conoció su envergadura, sobre todo, advirtió que surgía una generación nueva, abrazada por los ideales martianos, y con el propósito de instaurar una república basada en el respeto, igualdad, justicia social y dignidad.Precisamente, fue la presión social la determinante en la excarcelación de los Moncadistas, tras el otorgamiento de amnistía en 1955, y el enorme despliegue publicitario, dentro de la restringida libertad de expresión concedida por la dictadura, retomó el debate público sobre las acciones del 26 de julio y los crímenes cometidos al amparo del Gobierno de Fulgencio Batista.Bajo la divisa de "seremos libres o mártires", asumieron la organización de las fuerzas revolucionarias desde México; luego vino el desembarco del yate Granma, el 2 de diciembre de 1956; la ofensiva guerrillera con el rol significativo del Movimiento 26 de Julio y la entrada victoriosa de los conocidos como "barbudos" a las localidades liberadas.A su juicio, el Moncada "no es una alegoría del pasado", representa una invitación a la lucha del presente, que involucra entre otros a los científicos en la producción de inmunógenos contra pandemias y enfermedades internacionales, fruto de la Campaña de Alfabetización de 1959 y de esa idea del médico argentino-cubano Ernesto Che Guevara de que las universidades debían "pintarse de negro, de mulato, de obrero, de campesino".El Moncada multiplicadoYuri Aguiar Luna, máster en Relaciones Políticas Internacionales y experto en política comunicacional, advirtió a Sputnik cómo el curso del tiempo determinó que cada cubano, en distintas épocas tuviera "su propio Moncada", con ejemplos descollantes, entre ellos, la victoria en Playa Girón ante la invasión mercenaria, armada y dirigida desde Washington, y la contribución cubana a la lucha por la independencia de Angola."Ese espíritu de rebeldía y justicia asume hoy otras expresiones y compromisos, referido a lo que cada uno de nosotros podemos hacer por la patria en su concepto más amplio. Lo vimos en la defensa al regreso del niño Elián González, hace más de 20 años, y de los cinco héroes prisioneros en Estados Unidos", apuntó.De acuerdo con el analista, el gran reto para historiadores y medios de comunicación, especialmente, es la articulación de mecanismos modernos, dinámicos, creativos y ajustados a nuestros tiempos para acortar las distancias entre esos hechos, algunas veces percibidos como lejanos, y la sociedad actual.A su juicio, la Revolución Cubana rompió con los estereotipos y conceptos existentes en la región sobre cómo un proceso progresista podía llegar al Ejecutivo, en un contexto en el que las posibilidades y opciones para la izquierda resultaban coaccionadas e imposibilitadas de llegar a éxito, mediante el empleo de la violencia, asesinato a sus líderes y golpes de Estado.Saludo internacionalEngracia Rivera, responsable de Paz y Solidaridad del Partido Comunista de Andalucía, ratificó a Sputnik que el 26 de julio, una fecha de gran significación histórica para Cuba, queda definida en la frase de Fidel: "El Moncada nos enseñó a convertir los reveses en victorias. No fue la única amarga prueba de la adversidad, pero ya nada pudo contener la lucha victoriosa de nuestro pueblo".Para la activista, el espíritu de resistencia continúa firme y vigente, 69 años después, "como un mensaje de esperanza para los comunistas españoles"; alabó el enfrentamiento al bloqueo genocida e ilegal impuesto por la Casa Blanca y la batalla contra la pandemia COVID-19 pese a los constantes ataques y obstáculos.Por su parte, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y la vicemandataria, Rosario Murillo, celebraron "el arrojo, audacia y la capacidad infinita de Fidel, Raúl y tantos héroes del pueblo valiente y noble" quienes "iluminaban con su gallardía el cielo y el horizonte revolucionario" de América Latina y el Caribe.

