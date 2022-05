La razón por la que Hollywood excluyó a la URSS de sus relatos heroicos

https://mundo.sputniknews.com/20220507/la-razon-por-la-que-hollywood-excluyo-a-la-urss-de-sus-relatos-heroicos---1125043609.html

El final de la película 'La vida es bella', dirigida por el italiano Roberto Benigni y estrenada en 1997, es triunfal: tras padecer las angustias de un campo... 07.05.2022, Sputnik Mundo

Premiada con el Óscar, en el Festival de Cannes y otros certámenes, la cinta olvida un aspecto importante de la Segunda Guerra Mundial: las fuerzas armadas de Adolf Hitler, responsable de aplicar la solución final contra millones de judíos a lo largo de Europa, fueron derrotadas en Stalingrado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Además, fue el Ejército Rojo el que entró a Polonia para liberar el campo de concentración de Auschwitz, entre otros puntos, incluida la propia Berlín, donde Hitler se suicidaría el 30 de abril de 1945.De cara al Día de la Victoria, conmemorado el 9 de mayo por el triunfo soviético sobre la Alemania nazi, Sputnik conversó con el docente y crítico cinematográfico Alonso Díaz de la Vega a propósito de la costumbre de Hollywood de alterar hechos históricos para darle más importancia al ejército estadounidense en el proceso de liberación de Europa de las tropas hitlerianas.Afinidad entre Italia y Estados UnidosDe la Vega pide recordar que La vida es bella es una producción italiana. Sin embargo, revelaría una afinidad ideológica entre el liberalismo de ese país con Estados Unidos por el premio Óscar que recibió y por su distribución a cargo de una firma estadounidense, Miramax."La película creo que encuentra su público a partir de su sentimentalismo y su manipulación emocional, entonces en ese sentido todo el cine es una manipulación no sólo de la historia sino de la realidad, y ahí más bien habría que fijarse en la historia de la producción hollywoodense, que es muy interesante y que tiende a responder mucho a las necesidades políticas de Estados Unidos en determinados momentos", apunta."Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos se produjeron varias películas prosoviéticas, una de ellas, que se llama Song of Russia, incluso fue un éxito de taquilla", agrega.De la Vega recuerda también The North Star, dirigida por Lewis Milestone y estrenada en 1943, una película donde un ucraniano tiene que enfrentar la invasión nazi y que tenía un fuerte corte prosoviético.Pero a finales de los años 50, dice, fue reeditada para ser anticomunista y esto responde a las acciones del Comité de Actividades Antiestadounidenses liderado por Joseph McCarthy, el senador que inició una persecución contra militantes comunistas en Hollywood, como Dalton Trumbo, y otros ámbitos de Estados Unidos, proceso conocido como macartismo.Por supuesto que hay una manipulación muy inspirada desde las élites estadounidenses, evalúa De la Vega, con la participación del Pentágono y probablemente la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), que permitían representaciones muy positivas del ejército del país y sus actividades en el mundo."Sí hay claramente un control de narrativas en esas actividades de producción y distribución cinematográfica en Hollywood durante prácticamente toda la Guerra Fría", sintetiza.EEUU exporta su ideología a través del cineEstados Unidos ha exportado al mundo las justificaciones de su posición ideológica y militar a través del arte cinematográfico, considera el crítico.Por ejemplo, la casa productora 20th Century Studios asentó explícitamente que su labor debía contribuir al combate al comunismo y la defensa del modo de vida estadounidense, recuerda De la Vega."De hecho, es algo que sigue sucediendo: el ejército no da apoyo si las representaciones no le favorecen, entonces podemos pensar que todas las películas donde está involucrado el ejército son, al menos, en cierta medida, una forma de propaganda, que por supuesto es algo típico de cualquier potencia", dice De la Vega, quien recuerda que el cine soviético también participó de intenciones de propaganda en su momento.Las preguntas y las respuestas en Kubrick y SpielbergEl cineasta Terry Gilliam, cofundador del grupo humorístico Monthy Python y director de clásicos como Brazil (1985) y Doce monos (1995), afirma en una entrevista que la diferencia entre Stanley Kubrick y Steven Spielberg es cómo resuelven las interrogantes de la vida.Alonso Díaz De la Vega estima que, si bien efectivamente el cine de Spielberg apela a un público masivo, también aprovecha su circunstancia para desarrollar ciertos cuestionamientos sobre el liberalismo y la derecha de Estados Unidos, a pesar de sus ambigüedades y contradicciones."(Salvando al soldado Ryan) nos enseña la Segunda Guerra Mundial no tanto como un acto heroico, sino como un evento deshumanizante donde la única misión que vale la pena para un grupo de soldados es salvar una vida. Vemos incluso al principio de la película una ejecución muy cruel de soldados alemanes por parte de soldados estadounidenses que incluso se burlan", matiza."Entonces, el tema de la película en cierta medida es un homenaje a estos soldados pero también es un cuestionamiento de las instituciones en cuanto a la clase de cosas que les obligan a hacer al involucrarse en un conflicto bélico", agrega el crítico mexicano.En tanto, Kubrick sí funciona de manera más misteriosa, reconoce, que representa ideas orientadas hacia las vanguardias artísticas y los discursos marginales."Aunque, por ejemplo, me parece que es muy directa su condena de la Guerra de Vietnam en Full Metal Jacket (1987), que ahí lo interesante es el estilo grotesco con el que la aborda, la extrañeza y el absurdo que le agrega a la representación de esa guerra o por ejemplo también de la Primera Guerra Mundial en Paths of Glory (1957)", declara.Las oportunidades críticas del públicoAnte esta maquinaria de pensamiento en una industria que trabaja con miles de millones de dólares y rostros que permanecen en la memoria de muchísimas personas a través del diálogo, el crítico cinematográfico es cuestionado sobre las oportunidades del público para formarse un criterio propio, crítico, diferenciado del dictado ideológico de las potencias políticas.Al ser en cierta medida la inspiración de la estetización de la política que lleva a cabo el nazismo, el cine se puede considerar como un aparato inherentemente fascista, opinó polémicamente el director alemán Hans-Jürgen Syberberg, recuerda De la Vega."Por supuesto es muy discutible, pero es una provocación muy muy interesante porque, de manera más convencional, de manera más generalizada, el cine sí tiende a la manipulación, al control de sus públicos, entonces creo que la primera dificultad es reconocer esto y luego decidir zafarse de ello ante el riesgo de enajenar a los espectadores y quedarse hasta cierto punto sin público y obviamente existir dentro de un circuito más marginal", opina."Ahí la gran pregunta es: ¿Se utiliza esta estética espectacular para cuestionar este mundo espectacular, capitalista, consumista o se reniega de ello haciendo un cine revolucionario, más orientado al minimalismo, que enfrente al público pero se quede prácticamente en el silencio? Creo que son dos alternativas completamente válidas y que dan productos igualmente interesantes", propone.El cine soviético, recuerda por ejemplo, apeló a la espectacularidad para llamar la atención de sus espectadores rumbo al apuntalamiento de sus temas e ideas.

