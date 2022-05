https://mundo.sputniknews.com/20220527/amlo-va-a-ser-cumbre-de-las-americas-o-cumbre-de-los-amigos-de-america-1125943964.html

AMLO: "¿Va a ser Cumbre de las Américas o Cumbre de los Amigos de América?"

Ya que Estados Unidos dice constantemente que respeta la soberanía de los países de América, debería garantizar la participación de todos en la Cumbre de las... 27.05.2022, Sputnik Mundo

"De todas maneras México va a participar, nada más que, si no se invita a todos los países, yo no voy a asistir, yo lo que estoy planteando es que se invite a todos los países y que ya cada país, en ejercicio de sus derechos, decida", indicó en la conferencia matutina de este 27 de mayo, desde Culiacán, Sinaloa.Además, llamó al Gobierno de Joe Biden a hacer válido el respeto a la soberanía e independencia de las naciones de la región."El presidente Biden es una gente respetuosa, siempre me habla de respeto a la soberanía, siempre piensa en que debemos de mantener una relación en pie de igualdad y estamos en espera de que se lleve a la práctica el principio de que los países somos libres, somos independientes y somos soberanos, y que no se puede excluir a nadie", declaró.Aunque había anunciado que no asistirá si Washington excluye a Nicaragua y Venezuela y Estados Unidos ya adelantó que no los invitará, dijo que esperará la respuesta formal de la Casa Blanca para informar su determinación final sobre el evento multilateral, a celebrarse en Los Ángeles, California.El respeto de México ante la soberanía de otros países es un principio incluso establecido en la Constitución, en el artículo 89, indicó López Obrador.Además, dijo que los dogmas y cargas ideológicas no deben interrumpir la necesidad de arreglar los conflictos mediante el diálogo y la conciliación, priorizando el bienestar de las personas y no los intereses de las cúpulas.Así, lamentó el bloqueo que sostiene Estados Unidos contra Cuba desde la década de 1960 por diferencias políticas e ideológicas entre ambos gobiernos."¿Dónde está el humanismo, dónde está el principio de independencia y de soberanía, dónde está la fraternidad?, ¿qué no es posible llegar a acuerdos, tenemos que seguir con esa política medieval?", criticó en torno al caso cubano.Recordó que México busca contribuir a la reconciliación entre La Habana y Washington, por lo cual el país no puede aceptar chantajes de grupos de intereses creados.

