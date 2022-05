https://mundo.sputniknews.com/20220511/amlo-asegura-que-cuba-deberia-ser-patrimonio-de-la-humanidad-por-resistir-el-bloqueo-1125345449.html

AMLO: Cuba debería ser patrimonio de la humanidad por resistir el bloqueo

AMLO: Cuba debería ser patrimonio de la humanidad por resistir el bloqueo

A pesar de que el bloqueo económico que sostiene Estados Unidos contra Cuba desde la década de 1960 ha buscado el descontento del pueblo y su insurrección... 11.05.2022, Sputnik Mundo

Así, tras décadas de entender que el asedio estadounidense contra la isla tiene objetivos de manipulación política e ideológica y, pese a las dificultades, no claudicar, Cuba ha demostrado ser un pueblo digno y en defensa de la libertad, por lo que debería ser declarado patrimonio de la humanidad, agregó el mandatario en su conferencia matutina de este miércoles 11 de mayo de 2022."Está muy difícil que eso tenga éxito porque el pueblo cubano tiene mucha dignidad, se debería incluso declarar a ese pueblo, a esa isla, por su arrogancia de sentirse libre, como patrimonio de la humanidad, es una resistencia heroica", asentó López Obrador y calificó de una estrategia vil, medieval y ruin la política del bloqueo.Además, consideró deshumanizado el cabildeo político de partidos estadounidenses y cubanos en Florida que impulsan el bloqueo contra la isla en beneficio de sus intereses y a pesar del sufrimiento de millones de seres humanos."Siempre han usado esas políticas de extrema derecha para sacar provecho en lo económico y en lo político, y es el caso de algunos grupos, tampoco puedo generalizar, de cubanos que viven en La Florida, que son los que presionan a los gobiernos y tienen mucha influencia en los partidos y son los que sostienen el bloqueo", acusó el mandatario a unos días de reunirse en La Habana con su par cubano, Miguel Díaz-Canel."Lo que están haciendo es asfixiar a un pueblo, provocar el sufrimiento de todo un pueblo por sus intereses", reclamó.López Obrador hizo sus críticas a razón de la amenaza de Estados Unidos de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la próxima Cumbre de las Américas, a celebrarse en junio, además de mencionar un tuit del periodista Jorge Ramos que cuestionaba su decisión de abstenerse de participar en la cumbre si se excluye a esos países.Ramos dijo que López Obrador tiene derecho de no asistir a la cumbre, pero que su respaldo a esos países implica convalidar a matones, torturadores, censores y represores.Además, aseguró que son dictadores los mandatarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela, Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega y Nicolás Maduro, respectivamente."No es que no quiera ir (a la Cumbre de las Américas), es que ¿en qué quedamos? ¿Vamos a respetar la independencia de los pueblos o no? ¿Vamos a respetar la soberanía de los pueblos o no? ¿Va a ser nada más el discurso?", cuestionó el presidente.El mandatario mexicano recordó que la política exterior de México goza de reconocimiento internacional por episodios como la determinación de Lázaro Cárdenas de albergar a españoles republicanos, la decisión de proteger a víctimas del golpe de Estado en Chile en 1973 y la negativa de Adolfo López Mateos de expulsar a Cuba de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

