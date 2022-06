https://mundo.sputniknews.com/20220616/esta-fortuna-podrian-perder-las-empresas-energeticas-de-eeuu-en-mexico--1126838722.html

Esta fortuna podrían perder las empresas energéticas de EEUU en México

Esta fortuna podrían perder las empresas energéticas de EEUU en México

Más de 30.000 millones de dólares en inversiones estadounidenses es la cantidad que está en juego entre México y Estados Unidos en la industria energética. 16.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-16T01:17+0000

2022-06-16T01:17+0000

2022-06-16T01:17+0000

américa latina

méxico

eeuu

reforma eléctrica de amlo

andrés manuel lópez obrador

comisión federal de electricidad (cfe)

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107572/54/1075725423_765:1276:4064:3132_1920x0_80_0_0_e2933bbe2ac78be5473fb939f2eb6296.jpg

El Gobierno de Joe Biden se encuentra en pláticas con el Gobierno de López Obrador para resolver disputas millonarias entre empresas estadounidenses y autoridades del sector energético del país latinoamericano. Así lo aseguró el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien desde hace meses advirtió que muchas firmas de su país no están de acuerdo con algunas iniciativas y reformas gubernamentales de México, las cuales pretenden darle mayor poder a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) —la empresa estatal de México en el sector—, en detrimento de las inversiones privadas norteamericanas. En una entrevista concedida a la agencia Reuters, el diplomático detalló que son 17 compañías estadounidenses las que mantienen una relación legal ríspida con el Gobierno de México, aunque no ofreció mayores detalles ni mencionó el nombre de ninguna de ellas. Según el embajador, las pláticas entre la Administración de López Obrador y esas empresas no se han detenido, por lo cual espera que se llegue a una solución. La disputa de más de 30.000 millones de dólares en inversiones estadounidenses sucede en un contexto complicado entre las autoridades mexicanas y las compañías del país norteamericano, a las que López Obrador ha acusado de "oportunistas" que sólo buscan lucrar con los recursos de México. De hecho, en la reforma eléctrica que planteó el mandatario mexicano desde 2021, se contempló dejar el 54% del mercado nacional de la generación de energía eléctrica en manos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa estatal que, junto con Pemex, tiene el Gobierno mexicano para competir en el sector energético.La propuesta —que al final fue rechazada por la Cámara de Diputados de México por no alcanzar la mayoría calificada— no cayó bien entre los inversionistas estadounidenses, quienes pidieron a su Gobierno actuar para evitar pérdidas millonarias. Por ello, diversos organismos e instituciones de Estados Unidos, como el Senado, la American Chamber of Commerce (AmCham) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) pidieron a México cambiar su política energética, ya que, de no hacerlo, dijeron, se atentaría contra el libre mercado que establece el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Pero no todo está perdido para las empresas energéticas de Estados Unidos. El pasado 4 de junio, el presidente López Obrador anunció que se llegó a diferentes acuerdos con 16 firmas estadounidenses, entre las que se encuentra Talos Energy, con la que las autoridades mexicanas están cerca de alcanzar un convenio sobre el yacimiento petrolero Zama, ubicado en el Golfo de México y el cual tiene la capacidad de producir 850 millones de barriles de crudo. El presidente mexicano también mencionó a la empresa New Fortress Energy, con la cual supuestamente se llegó a una inversión de 3.000 millones de dólares.México ha dicho que no está en contra de colaborar con compañías extranjeras en la industria energética. Sólo pide que los negocios se hagan de manera justa, sin perjudicar los intereses nacionales. El temor de Estados Unidos y otros países socios de México es que el Gobierno de López Obrador comience a cancelar, suspender o revocar contratos. Este 15 de junio, el diario Reforma informó que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de México negó 10 solicitudes realizadas por la iniciativa privada para la generación de energía eléctrica a través de fuentes solares y eólica. De acuerdo con información de ese medio, "los proyectos no autorizados son Aora Generación Durango, Colibrí Solar, DRG Solar III, Eólica del Golfo, Guacamayo Solar, Parque Solar las Lomas de Ocampo II, Vientos de Panabá, Vientos de Panabá II, Vientos de Sucilá, Vientos de Yucatán".

https://mundo.sputniknews.com/20220602/el-petroleo-mexicano-se-beneficia-del-conflicto-en-ucrania-pero-tiene-un-problema-1126200152.html

https://mundo.sputniknews.com/20220121/eeuu-asegura-que-reforma-electrica-de-amlo-podria-obstaculizar-cooperacion-con-mexico-1120625639.html

https://mundo.sputniknews.com/20220614/eeuu-las-diferencias-que-tenemos-ahora-con-mexico-se-respetan-1126756969.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, eeuu, reforma eléctrica de amlo, andrés manuel lópez obrador, comisión federal de electricidad (cfe), 📈 mercados y finanzas