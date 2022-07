https://mundo.sputniknews.com/20220720/con-la-cancion-uy-que-miedo-amlo-responde-a-la-solicitud-de-audiencia-del-t-mec-que-pidio-eeuu-1128504129.html

Con la canción 'Uy, qué miedo', AMLO responde a la queja de EEUU en el T-MEC

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que "no va a pasar nada" con la solicitud de audiencias que interpuso Estados Unidos por... 20.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-20T15:52+0000

2022-07-20T15:52+0000

2022-07-20T16:24+0000

américa latina

méxico

política

t-mec

andrés manuel lópez obrador

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/14/1128504247_0:9:1024:585_1920x0_80_0_0_f1e5137c5f995600ac90e3771b1bc3c3.jpg

Durante su conferencia matutina, el mandatario mexicano señaló que "hay una inconformidad promovida por algunos empresarios", principalmente mexicanos, en contra de las medidas con las que se pretende fortalecer la participación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el mercado eléctrico mexicano.Al respecto, López Obrador aseveró que "no va a pasar nada" con la queja promovida por EEUU, ya que esta situación estaba prevista desde que se estaba negociando el T-MEC.Recordó que, debido a su oposición, se cerraron las negociaciones y comenzaron "presiones de todo tipo" para cambiar de opinión, incluso conversó varias veces con el expresidente Enrique Peña Nieto, quien le advirtió que de mantenerse en dicha postura habría "una devaluación y una grave crisis".Andrés Manuel López Obrador criticó a los medios y periodistas que adelantaron la noticia "como celebrando que nos sancionen por nuestra política energética", una actitud similar a la que tomaron cuando recientemente viajó a Washington para reunirse con Joe Biden."Son más entreguistas que los ultraconservadores. Es increíble. Ahora traen eso. No va a pasar nada, pero ya se están frotando las manos hablando de que ahora sí, igual que ahora que me recibieron en la Casa Blanca", señaló López Obrador.El presidente mexicano terminó su respuesta sobre las audiencias del T-MEC con la canción Uy, qué miedo del tabasqueño Chico Che.

méxico

méxico, política, t-mec, andrés manuel lópez obrador