EEUU comienza la disputa en el T-MEC contra México por su política energética

A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Economía explicó que las consultas constituyen la etapa no contenciosa del mecanismo para solucionar controversias y se cuenta con 75 días para llegar a un acuerdo."En caso de no llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio sobre la correcta aplicación e interpretación de estas disposiciones, Estados Unidos podrá solicitar el establecimiento de un panel para que decida sobre este asunto", detalló la dependencia mexicana.Por su parte, la Representante Comercial de EEUU, Katherine Tai, señaló en un boletín de prensa que la solicitud de consultas responde a ciertas medidas que México ha adoptado en detrimento de las compañías estadounidenses y en favor de la Comisión Federal de Electricidad de México (CFE).Al respecto, Thai resaltó que en más de una ocasión han expresado sus "serias preocupaciones por llos cambios en las políticas energéticas de México y su consistencia con los compromisos adoptados por México en el T-MEC".Según Thai, el Gobierno estadounidense ha buscado en tener conversaciones constructivas con el Gobierno mexicano para expresarles sus preocupaciones, pero "las compañías de EEUU continúan enfrentan un trato injusto desde México".Cabe señalar que con esta solicitud suman cuatro peticiones realizadas entre los países firmantes del T-MEC: la primera fue hecha por EEUU en contra de Canadá por la distribución de cupos en el sector lácteo; la segunda de Canadá contra EEUU por una medida en salvaguarda en materia de células fotovoltaicas, y la tercera de México y Canadá contra EEUU por la interpretación y aplicación de reglas de origen en el sector automotriz.AMLO responde a solicitudDurante su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó la solicitud de audiencias por parte de EEUU y aseguró que "no va a pasar nada".En este sentido, el mandatario mexicano criticó a los periodistas que celebraron la acción de EEUU y los acusó de ser entreguistas y actuar de la misma forma en la que lo hicieron cuando viajó a Washington.

