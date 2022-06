https://mundo.sputniknews.com/20220607/el-poema-con-el-que-amlo-quiso-enfrentar-a-trump-1126409554.html

El poema con el que AMLO quiso enfrentar a Trump

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre un encuentro que tuvo con Donald Trump en Washington, donde llevaba un arma bajo el brazo... 07.06.2022, Sputnik Mundo

Las palabras del poeta cubano Nicolás Guillén estaban escritas en un papel que, en todo momento, acompañó a López Obrador durante su visita a la Casa Blanca, en momentos en que el magnate republicano insistía en ampliar el muro fronterizo entre México y Estados Unidos a fin de frenar la migración. El mandatario mexicano contó que, en aquella ocasión, ambos Gobiernos prometieron no abordar el tema del muro durante la reunión para evitar sobresaltos o exaltaciones. El tema central era, en realidad, la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En algún momento del encuentro, cuando ya no había periodistas en el lugar, el expresidente Trump gritó: "¡Ahora sí ya puedo hablar del muro!". Entre los presentes había altos funcionarios de México y Estados Unidos, así como empresarios de ambas naciones. La reacción inesperada del republicano no fue tomada con recelo por López Obrador. Al contrario. Según él, "el presidente Trump tiene sentido del humor y terminamos todo el día de los actos en la Casa Blanca y no se tocó el tema del muro". López Obrador aseguró también que le dejó muy claro a Trump y a su Administración que él jamás estará a favor de políticas que atenten contra las libertades de los migrantes. La Muralla originalmente es un poema de Nicolás Guillén publicado en 1972. Con el tiempo, algunos artistas tomaron los versos para musicalizarlos en canciones tradicionales latinoamericanas. La versión más conocida fue la que realizó el grupo folclórico chileno Quilapayún, que tenía como lema "El pueblo unido jamás será vencido". En los versos se lee una crítica a quienes desean construir muros o vallas en las sociedades. Es, también, una diatriba contra quienes impulsan políticas separatistas desde una ideología capitalista y excluyente de las clases más desprotegidas. La versión que prefiere el presidente de México es la compuesta por Chico Ché, quien es conocido en México por haber hecho un brebaje musical entre la cumbia, el rock y la balada pop.

