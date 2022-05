https://mundo.sputniknews.com/20220527/el-secretario-ejecutivo-de-alba-afirma-que-la-cumbre-de-las-americas-esta-en-decadencia-1125963145.html

El secretario ejecutivo de ALBA afirma que la Cumbre de las Américas está en decadencia

CARACAS (Sputnik) — La Cumbre de las Américas está en decadencia, mientras los valores de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA)... 27.05.2022, Sputnik Mundo

américa latina

pueblos de nuestra américa-tratado de comercio de los pueblos (alba-tcp)

cumbre de las américas

eeuu

cuba

"La Cumbre de las Américas está en decadencia, mientras los valores y principios de la ALBA están en plena vigencia, esa es la enorme diferencia entre una cumbre como esta y la reunión a la que pretenden convocar en Los Ángeles", indicó Llorenti a través del canal estatal Venezolana de Televisión, tras participar en la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en La Habana, Cuba.El secretario de la ALBA señaló que la Cumbre de las Américas, que se celebrará entre el 6 y 10 de julio en Los Ángeles, Estados Unidos, estará signada por la exclusión.Llorenti aseguró que la XXI Cumbre del ALBA fue "todo un éxito" y demostró unidad por encima de las diferencias."Ha sido todo un éxito, porque se ha demostrado la unidad en el marco incluso de la propia diversidad, pero fundamentados en principios y valores, que apuntan a la unidad latinoamericana y caribeña", acotó.Los países de América Latina y el Caribe, enfatizó el secretario de la ALBA, perdieron las esperanzas de que la actitud de Estados Unidos hacia la región cambie."Nosotros no tenemos ninguna esperanza de que Estados Unidos cambie de actitud, pero ellos de lo que no se dan cuenta es que estamos en otro momento histórico en el que estamos enterrando la doctrina Monroe [Un plan de que el continente americano sea para los estadounidenses, conocido por la frase "América para los americanos]", dijo.En tal sentido, Llorenti resaltó que la región está centrada en el fortalecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la cual, afirmó, no admitirá exclusiones.

eeuu

cuba

