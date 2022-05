https://mundo.sputniknews.com/20220526/cuba-no-asistira-a-la-cumbre-de-las-americas-bajo-ninguna-circunstancia-1125857251.html

Cuba no asistirá a la Cumbre de las Américas bajo ninguna circunstancia

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, anunció que no acudirá a la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo del 6 al 10 de junio en la ciudad de Los... 26.05.2022, Sputnik Mundo

américa latina

cuba

eeuu

miguel díaz-canel bermúdez

la habana

cumbre de las américas

En medio de fuertes tensiones entre Estados Unidos y América Latina por una supuesta actitud excluyente de parte de Washington, La Habana ha dejado clara su postura: bajo ninguna circunstancia formará parte de este encuentro diplomático que pretende generar unidad en el continente americano desde 1994. En sus redes sociales, el mandatario cubano aseguró que la intención de Estados Unidos es segregar a varias naciones latinoamericanas de la Cumbre de las Américas, sobre todo a aquellas que representan voces disidentes a la hegemonía estadounidense, como la misma Cuba, Venezuela y Nicaragua.Inmediatamente después, Díaz-Canel advirtió que "en ningún caso asistiré", aunque aclaró, sin dar detalles, que "como siempre ocurrió en el pasado, la voz de Cuba se hará escuchar en la IX Cumbre de las Américas". La postura de Washington no ha sido clara. Primero, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, afirmó que no le parecía conveniente a la Administración Biden "incluir a países que falten al respeto a la democracia". Luego, se suavizó el discurso y, en la prensa internacional, se filtró información sobre una supuesta flexibilidad de la Casa Blanca, que ahora sí pensaba invitar a Venezuela y a Cuba. Nicaragua, desde antes, ya había anunciado que no asistiría aunque le enviaran invitación.

cuba

eeuu

la habana

