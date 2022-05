https://mundo.sputniknews.com/20220520/exclusion-y-ausencias-peligra-la-cumbre-de-las-americas-en-estados-unidos-1125698590.html

Exclusión y ausencias: ¿peligra la Cumbre de las Américas en Estados Unidos?

Sputnik conversó con expertos en relaciones internacionales y académicos sobre el presunto veto, anunciado por funcionarios de la Casa Blanca, en detrimento de los Ejecutivos de Caracas, La Habana y Managua, bajo el argumento de un supuesto irrespeto a la democracia y violaciones a los derechos de sus ciudadanos.El canciller de la mayor de las Antillas, Bruno Rodríguez, sentenció en Twitter que la convocatoria al foro es "limitada y excluyente" y señaló el error de prescindir de la isla durante las discusiones de temas como el migratorio, con "un lugar importante en la relación bilateral y regional".El ministro de Relaciones Exteriores advirtió como Washington, carente de pretextos en su empeño por excluír a países de la región al encuentro, acude nuevamente a la "calumnia al señalar que Cuba no coopera lo suficiente en la lucha contra el terrorismo".Razones tras la exclusiónSegún Luis René Fernández Tabío, académico cubano del Centro de Investigaciones de Economía Internacional de la Universidad de La Habana, Biden realizó una interpretación equivocada de la realidad latinoamericana actual y la correlación de fuerzas y olvidó que Cuba estuvo presente en las dos anteriores cumbres celebradas en Panamá y Perú.El énfasis de la política de Biden, indicó el analista, es la democracia; incluso convocó a una cumbre virtual sobre el tema en diciembre de 2021, considerada como un fracaso. Ahora en la novena edición de la Cumbre de las Américas —que se realiza cada tres años desde 1994—, alega un supuesto incumplimiento de esos principios por parte de los tres países.Durante la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en La Habana en enero de 2014, los asistentes aprobaron un documento clave: la Proclama América Latina y El Caribe Zona de Paz, que establece el respeto a los sistemas políticos y autodeterminación territorial y el impulso de relaciones bajo esos principios.René Hernández, excandidato suplente a diputado por Libre y militante de la organización política Los Necios en Honduras, argumentó que este es un año decisivo para el continente en la continuidad de administraciones progresistas y de izquierda si conquistan la presidencia Gustavo Petro, en Colombia, y Luiz Inácio Lula de Silva, en Brasil.En medio de este escenario, el Gobierno de Biden anunció esta semana medidas como la reanudación de los vuelos comerciales y la suspensión del límite de las remesas hacia Cuba, que, si bien representan cierta flexibilidad en algunos aspectos, no revierten la política de máxima presión asumida por su antecesor, Donald Trump (2017-2021), ni el bloqueo económico, comercial y financiero. Las medidas "son tardías y limitadas en su alcance", según Fernández Tabío.Para el hondureño Alejandro Bonilla, miembro del partido Libertad y Refundación (Libre), de la organización política Los Necios y excandidato a diputado por Libre, Cuba, Nicaragua y Venezuela asumen una postura propia de dignidad y soberanía ideológica."Cuba a escasas millas del imperio impulsó una revolución social. Venezuela exhibía índices de pobreza superiores al 80% antes de la llegada del Comandante Hugo Chávez y demuestra hoy, con ese giro a la izquierda desde hace más de dos décadas, la vitalidad de proyectos de beneficio ciudadano", refirió a Sputnik.Bonilla recordó, la victoria diplomática contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), nombre oficial de un acuerdo multilateral suscrito en Miami durante la primera Cumbre de las Américas en 1994 y considerado por Chávez como un mecanismo para la consolidación del poder económico de las grandes transnacionales y de las élites dominantes.En 2005, durante la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, Argentina, el bloque de mandatarios conformado por Néstor Kirchner, del país anfitrión; Luis Inacio Lula Da Silva, de Brasil; Hugo Chávez, de Venezuela; Tabaré Vázquez, de Uruguay y Nicanor Duarte, de Paraguay, rechazaron el proyecto estadounidense.Frente a ese proyecto estadounidense, Chávez y Fidel Castro idearon como alternativa la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), en la búsqueda de libertad, redistribución de los ingresos, igualdad e inclusión.Emergieron también otros bloques regionales de integración como Petrocaribe, un convenio en materia petrolera entre algunos países del Caribe y Venezuela y la concesión de bonos tecnológicos que llegaron también a Honduras durante el Gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009).Bonilla mencionó que el declive de la política asumida por la Casa Blanca radica, entre otras cuestiones, en la existencia de un mundo multipolar con varios centros, como China, Irán, Rusia y otras economías emergentes encabezadas por Brasil e India. Puntualizó que frente a ese debilitamiento, EEUU "busca la consolidación de sus colonias en América Latina".El periodista italiano radicado en Centroamérica y corresponsal de varias agencias internacionales Giorgio Trucchi consideró que en esa aparente disposición incide un elemento externo relacionado con la pérdida de influencia en la zona y, consecuentemente, Washington aplica su mano dura tradicional y la imposición para "demostrar quién manda".La segunda causa responde, de acuerdo con Trucchi, a la realización en noviembre próximo de las elecciones de medio mandato en EEUU, porque algunos estados importantes y decisivos dentro del proceso orientan sus votos para el Senado al Partido Republicano."De ahí que su mensaje tenga como destino a los sectores más conservadores y recalcitrantes de su agrupación partidista en un intento por frenar la posible derrota en los sufragios venideros y tras otros desaciertos en Europa enlazados con el conflicto en Ucrania y la salida a la luz de las verdaderas intenciones", sentenció.La postura de la Patria GrandeEl 10 de mayo último, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que si no se invita a todos, no participará de la Cumbre de las Américas, sino que enviará a su canciller, Marcelo Ebrard. Ante la pregunta de si era un mensaje de protesta, respondió el mandatario: "Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América".Por su parte, el jefe de Estado boliviano, Luis Arce, en un pronunciamiento similar desde su perfil en Twitter reafirmó que "de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma".A esa postura se sumó la mandataria hondureña, Xiomara Castro, para quien "si no estamos todas las naciones, no es Cumbre de las Américas".Durante un evento organizado por la Embajada de México en el municipio guatemalteco de Palencia, el presidente de ese país, Alejandro Giammattei, aludió a la molestia que causó a EEUU la reelección de la Fiscal General María Consuelo Porras por cuatro años más (2022-2026), incluida desde septiembre de 2021 en una lista de agentes corruptos y antidemocráticos por el Departamento de Estado.Ante los asistentes y tras el agradecimiento a López Obrador por su apoyo reveló: "No me van a invitar a la Cumbre, de todos modos yo ya mandé a decir que no voy a ir. Porque se lo dije y se lo repito al embajador de esa nación que este país podría ser de este tamaño, pero mientras yo fuera presidente a este país se le respetaba".Honduras, Chile y Argentina, pese a que ya confirmaron su asistencia, insisten en que el país sede incluya a todas las naciones de América Latina, mientras que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, adelantó que su presencia depende de "muchas cosas".

