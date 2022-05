La Cumbre de las Américas sigue sumando ausencias

https://mundo.sputniknews.com/20220527/la-cumbre-de-las-americas-sigue-sumando-ausencias-1125963512.html

Presidente de Guatemala anuncia que no irá a la Cumbre organizada por EEUUEl presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció que su país no va a participar en la Cumbre de las Américas que se realizará entre el 6 y 10 de junio en Los Ángeles, EEUU. En este sentido, el mandatario ha informado que no acudirá a este encuentro en el que EEUU anunció que pretende excluir a países como Cuba, Venezuela o Nicaragua, aunque hasta el momento no ha habido una postura oficial por parte de Washington. Al respecto, "esta es una reacción visceral", indicó.Este ha sido un presidente muy vinculado a las élites económicas tradicionales. Por lo que si Giammattei sostiene esta decisión, "ello podría generar algún tipo de problemas dentro de los esfuerzos que están haciendo las cámaras empresariales para relajar una relación que se ha venido fracturando desde el mandato de Obama", sostuvo. Con respecto al escenario político del país, "la agenda de Giammattei es represiva, de reducción de derechos y con un cariz muy autoritario", aseveró.Gobierno guatemalteco intensifica la represión y la reducción de derechosEn este sentido, "estamos en una avanzada autoritaria", sostuvo. Se destacan los más de 10 fiscales en el exilio, "opositores políticos con casos fabricados, batallones de cuentas falsas en las redes sociales con la intención de modificar la opinión pública, la intromisión de intereses extractivos con el apoyo de la policía y ejército nacional, eludiendo consultas comunitarias", lamentó. En este marco, "los sectores democráticos resisten pero de manera aislada y precaria", concluyó el analista guatemalteco.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el investigador hondureño Blas Enrique Barahona, con quien dialogamos sobre la coyuntura política en Honduras.Hay falta de credibilidad en el sistema judicial hondureñoLa lectura de sentencia de David Castillo, coautor del asesinato en marzo de 2016 de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, fue reprogramada para el próximo 17 de junio, casi un año después de declarada su culpabilidad. La Misión de Observación Calificada Causa Berta Cáceres lamentó este nuevo retraso en la sentencia contra Castillo. Estamos ante un Estado fallido, "donde no hay independencia de poderes y el poder judicial estaba supeditado al presidente de ese entonces, Orlando Hernández", aseveró.En este sentido, "el sistema judicial en Honduras no tiene credibilidad, hay una rémora de justicia y eso es lo que la gente está demandando", sostuvo. Por tanto, "estamos ante una justicia fallida y tardía", afirmó Barahona. Con respecto al retraso de esta sentencia, "le van a dar largas al asunto porque ellos son parte de los poderes fácticos en el país y participaron en el golpe de Estado", expresó. En la nueva coyuntura política, "estamos en proceso de adecentar la justicia en el país", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre la importancia de las potencias emergentes en el mundo contemporáneo.Mateo solo bien se lameEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el periodista y productor radial Fermín Méndez, con quien dialogamos sobre su libro en homenaje al músico uruguayo Eduardo Mateo, editado por Estuario.

