La Cumbre del ALBA demuestra que EEUU ya es un "actor secundario", según analista

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) fortalece sus vínculos regionales y da una lección de integración a EEUU que "lejos de ser un... 27.05.2022, Sputnik Mundo

américa latina

cuba

venezuela

alba

eeuu

A solo diez días de la polémica Cumbre de las Américas en Los Ángeles, varios países latinoamericanos se congregaron en Cuba para participar de la XXI Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).El evento contó con la participación de los tres países excluidos por EEUU de la cita a Los Ángeles: en anfitrión Cuba, Venezuela y Nicaragua. Además, participaron otras siete naciones: Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Granada, Dominica, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nevis y Santa Lucía.Según destacó el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, la cita apuntó a compartir estrategias de desarrollo y analizar la situación política regional.En diálogo con Sputnik, el doctor en Ciencias Históricas por la Universidad de la Habana, Hassan Pérez Casabona, consideró que la cumbre del ALBA "hoy más que nunca tiene una significación extraordinaria (...) porque es una alternativa viable a esa cumbre fallida de Los Ángeles".El historiador calificó de inadmisible la actitud "excluyente" por la que se inclinó EEUU, aunque consideró que no causa sorpresa por no ser la primera vez que el país norteamericano adopta esa postura.Para el analista, cuando hay voluntad, no hay arrogancia y se respetan las diferencias y divergencias de las naciones, hay oportunidades de avance.En ese sentido, Pérez Casabona destacó que la cumbre del ALBA "va a fortalecer la unidad, los espacios de cooperación común, así como el anhelo de tantas décadas de tener la capacidad de hablar con voz propia sobre la región", algo que no se alcanza en las instancias de la Organización de los Estados Americanos (OEA), un organismo que según el analista se ha convertido en un "espacio desprestigiado" para poder discutir los intereses de las naciones americanas.Para el especialista, el éxito de la convocatoria da una lección a EEUU, que se desacredita con su intención de marginar a estos países bajo un argumento de defender la democracia y aparece en el escenario global como un "actor secundario" que pierde la oportunidad de que se debata con franqueza.En la misma línea, el profesor titular del Departamento de Derecho de la UNAM-Managua, Leonardo González, sostuvo que los asistentes a la Cumbre del ALBA "son pueblos que han defendido la dignidad histórica de los pueblos originarios" y que esta instancia es una verdadera oportunidad para superar a organismos "neocolonialistas, neoimperialistas, que tienen como único objetivo mantener las condiciones de explotación de los otros para revitalizar el capitalismo y los intereses de las oligarquías"."Efectivamente el ALBA es uno de los foros que mayor impacto le ha dado a los ciudadanos de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe (...), una de las estrategias geopolíticas más revolucionarias que han construido los pueblos americanos en el siglo XXI gracias a la visión de Hugo Chavez y Fidel Castro en 2004", finalizó González.

cuba

venezuela

eeuu

cuba, venezuela, alba, eeuu