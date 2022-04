https://mundo.sputniknews.com/20220422/sanciones-contra-rusia-buscan-frenar-su-expansion-como-potencia-emergente-1124720503.html

Sanciones contra Rusia buscan "frenar su expansión como potencia emergente"

CARACAS (Sputnik) — Las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa contra Rusia por su operación militar especial en Ucrania buscan frenar su expansión... 22.04.2022, Sputnik Mundo

américa latina

venezuela

rusia

sanciones

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

📈 mercados y finanzas

Las sanciones contra Moscú ocasionaron a nivel mundial el alza de los precios del petróleo, gas y fertilizantes, por lo que organismos internacionales han advertido sobre una posible escasez de alimentos a causa de estas medidas.Torres, miembro de la vicepresidencia de asuntos internacionales del PSUV, destacó la advertencia que realizó la Organización de la Países Exportadores de Petróleos (OPEP) sobre una eventual crisis de suministros energéticos a causa de las sanciones contra la nación euroasiática.En ese sentido, el pasado 15 de abril, el vice primer ministro rus,o Alexandr Nóvak, se mostró escéptico ante la posibilidad de que Europa pueda encontrar ahora una alternativa adecuada para los productos energéticos de Rusia.EscasezA juicio de Torres las sanciones contra Rusia afectan principalmente a los ciudadanos debido a la escasez de alimentos."Obviamente afecta no a los Gobiernos en este caso de Europa Occidental sino que está afectando a los ciudadanos y empieza a verse la crítica situación que se está generando en Europa por la escasez de gas, por no poder honrar los compromisos de distribución de este importante recurso y por supuesto tiende a afectar muy duramente a los ciudadanos que no tienen transporte y no tienen alimentos", indicó.Actualmente, Rusia se ubica como el tercer productor de fertilizantes nitrogenados del mundo, esto debido a la importancia que desempeña el gas para la fabricación de este producto, un recurso con el que cuenta la nación euroasiática en grandes cantidades.Rusia inició el pasado 24 de febrero una operación militar especial en Ucrania alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú tres días antes como Estados soberanos, necesitan ayuda frente a la agresión de Kiev.Tras la operación especial militar, varios países establecieron sanciones contra Moscú, las cuales van desde la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia.SWIFT —acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication— es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.Torres, coordinador internacional de la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores, manifestó que las sanciones se convirtieron en un problema para los países de Occidente, pues dijo que estos importaban bienes desde Rusia.PlanEl presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que aplicará un plan económico denominado "antibumerán", para enfrentar las consecuencias de las sanciones en su país.No obstante, Torres consideró que este plan propuesto por Maduro complementará las otras medidas que ha puesto en marcha su Gobierno para hacer frente a las sanciones impuestas contra Venezuela.De acuerdo con la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, en la elaboración del plan "antibumerán" participarán los campesinos y productores nacionales.Se prevé que la próxima semana la administración de Maduro presente este plan económico.Venezuela enfrenta desde 2017 más de un centenar de sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, que bloquean su actividad económica en diversas áreas.

venezuela

