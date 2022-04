Maduro afirma que Rusia tiene una economía estable a pesar de las sanciones

https://mundo.sputniknews.com/20220421/maduro-afirma-que-rusia-tiene-una-economia-estable-a-pesar-de-las-sanciones-1124634100.html

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que a pesar de las sanciones contra Rusia, la economía de la nación Euroasiática se... 21.04.2022, Sputnik Mundo

El presidente venezolano aseguró que Rusia está "adaptándose a las sanciones" a través de su sistema productivo, y sostuvo que la nación euroasiática tiene "una economía poderosa".El portavoz presidencial de Rusia, Dmitri Peskov, dijo que su país "es capaz de resistir la confrontación actual con Occidente", haciendo referencia a las sanciones que le han impuesto por la operación militar en Ucrania.Además, Maduro aseveró que las sanciones contra Rusia están provocando un efecto negativo en las economías de naciones europeas."El efecto bumerán ha golpeado la economía de Europa, de Estados Unidos y del mundo, y ha generado una inflación récord, la inflación en marzo en Estados Unidos fue récord, la inflación más alta en 40 años, la inflación en España es la inflación más alta desde 1985", indicó el mandatario venezolano.Maduro destacó que las sanciones contra Rusia han afectado el precio del trigo, los aceites, la soja, el maíz amarillo, el combustible, por lo que calificó como "aberrantes" este tipo de medidas."Plan antibumerán"Más tarde, el presidente de Venezuela aununció la aplicación de un plan económico para enfrentar las consecuencias de las sanciones contra Rusia por su operación militar especial en Ucrania, el cual dijo busca proteger a los ciudadanos de su país.La vicepresidenta Delcy Rodríguez manifestó que las sanciones impactaron en la producción de trigo, lo que ha ocasionado el aumento de los alimentos derivados de esta planta."Tanto Rusia como Ucrania son principales productores de trigo del mundo, eso ha impactado en el precio del pan, la pasta, así que usted nos ha dado una instrucción muy clara de cómo proteger a Venezuela frente a esta coyuntura internacional que pareciera que no es de corto tiempo", señaló.Rodríguez detalló que para hacer frente a las consecuencias de las medidas contra Rusia reforzarán y cuidarán la producción nacional.Asimismo, dijo que construirán el plan antibumerán de la mano de los campesinos y de los productores nacionales, y que será presentado la próxima semana.Maduro añadió que el Gobierno de Venezuela está preparado para afrontar el efecto de las sanciones de Estados Unidos y Europa contra RusiaHace un mes, la embajada rusa aseguró que su país se encontraba negociando con Venezuela el uso del sistema de pagos creado por su nación, llamado el MIR, como forma para cumplir con los intercambios comerciales.Sin embargo, hasta el momento se desconoce cuándo comenzará a operar este sistema en la nación caribeña.Rusia inició el pasado 24 de febrero una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú tres días antes como Estados soberanos, necesitan ayuda frente a la agresión de Kiev.Tras la operación especial militar, varios países establecieron sanciones contra Moscú, las cuales van desde la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia.SWIFT (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.

