El alza de precios de la energía y el peligro de una aceleración inflacionaria

El aumento del precio de la energía produce en la economía un efecto muy similar al que ocurre cuando se cae una ficha de una estructura armada de un dominó... 13.04.2022, Sputnik Mundo

Esto es lo que está sucediendo en la economía mundial, con diferentes impactos por regiones y países, a partir de las sanciones contra Rusia por el conflicto con Ucrania, desequilibrios que venían de arrastre con los golpes globales generados en la pandemia.El aumento del precio de la energía es un evento que los economistas denominan shock de oferta. Es decir, un aumento inesperado —que puede ser transitorio o permanente— en el precio de un insumo básico de la producción, en este caso del petróleo y del gas.El economista Carlos García explica en la Revista Observatorio Económico, de Chile, que una fuerte suba de la energía aumentalos costos de la producción en las empresas, traspasando ese ajuste a la tasa de inflación.Aumento de las naftas y de la inflaciónLas empresas, para mantener sus márgenes de ganancias, trasladan los mayores costos de la energía a los precios de los productos que son destinados al consumo final. Esto ya se está registrando en gran parte de las economías con tasas de inflación que no se registraban desde hace varias décadas.Por caso, los efectos del conflicto y las sanciones a Rusia ya tuvieron su primer impacto en la economía europea en marzo, con precios récord en la energía e índices inflacionarios con cifras inéditas desde hace más de 30 años.Los mismos efectos se están comenzando a percibir también en América Latina. Al menos se sienten ya directamente en los surtidores de combustible de algunos países. Y esto pese a que la importación de petróleo de Rusia en la región es muy marginal y corresponde a poco más del 13% de los productos comprados a ese país, según el portal statista.En marzo la gasolina aumentó 8% en Ecuador, los combustibles básicos subieron 9,5% y los premium 11,5% en Argentina, y en Brasil Petrobras aumentó 25% el precio del diésel y 19% el de la gasolina.Los aumentos del combustible en Perú derivaron en protestas sociales que fueron reprimidas con un saldo de seis muertos, situación crítica que ha debilitado políticamente al gobierno de izquierda de Pedro Castillo.Incrementos del costo del transporte mundialEl mar transporta más del 80% de los bienes comercializados. En Cómo los costos de envío altísimos elevan los precios en todo el mundo, economistas del FMI señalan que la pandemia y ahora el conflicto bélico con el alza de los combustibles trastornó, desde Shanghái hasta Rotterdam y Los Ángeles, las cadenas de suministros.El resultado fue que el costo de enviar un contenedor en las rutas comerciales transoceánicas se multiplicó por siete en los 18 meses posteriores a marzo de 2020, mientras que el costo de enviar productos básicos a granel se disparó aún más.El impacto inflacionario de esos costos más altos seguiría creciendo hasta finales de este año, lo que implica que el conflicto exacerbará también por esta vía la inflación mundial.Energía y agriculturaExiste una vinculación potente de los precios de la energía y de los granos, puesto que los primeros elevan los costos directos de producción de las materias primas agrícolas del siguiente modo:La agricultura moderna depende en gran medida de la energía, y los productos básicos que generan energía son el petróleo, gas y carbón. Estudios realizados por la FAO y el Banco Mundial muestran que existe una relación significativa y a largo plazo entre los aumentos del precio del petróleo y los precios de los alimentos.Con el importante incremento de la producción de biocombustibles también hay un efecto sobre los alimentos que pueden producir energía orgánica, ya que ahora será más rentable aumentar la producción destinada a ese tipo de energía, poniendo más presión en el mercado de los alimentos.Rusia, potencia energéticaLa alteración del mercado mundial de la energía tiene su origen en que Rusia es uno de sus jugadores más importantes. Es uno de los tres principales productores de crudo del mundo y compite por el primer puesto con Arabia Saudí y Estados Unidos. En 2021, los ingresos por la venta externa de petróleo y gas implicaron el 45% del presupuesto federal de Rusia.Mientras Europa trata de cortar su dependencia energética de Rusia, una meta difícil de cumplir, tanto la industria como los consumidores ya reciben el impacto de la suba de los precios, especialmente marcada en el caso de los combustibles y los alimentos.El gas ruso representa más del 40% de las importaciones de ese combustible en la Unión Europea. En búsqueda de alternativas por la crisis, Europa comenzó a recurrir al carbón, una de las fuentes más contaminantes, cuya producción se incrementó en 21% anual durante el pasado marzo.En 2021, la producción rusa de crudo significa el 14% del suministro total mundial. Rusia tiene instalaciones de producción de petróleo y gas en todo el país, pero la mayor parte de sus campos se concentran en el oeste y el este de Siberia.El año pasado Rusia exportó aproximadamente 4,7 millones de barriles por día de crudo a países de todo el mundo. China es el mayor importador de crudo ruso (1,6 millones de barriles por día), pero Rusia exporta un volumen significativo a compradores en Europa (2,4 millones).Petróleo ruso a EuropaLa industria petrolera rusa ha experimentado un período de consolidación en los últimos años con varios actores importantes. Rosneft, de propiedad estatal, es el mayor productor de petróleo de Rusia. Le sigue Lukoil, que es la mayor empresa petrolera privada del país. Gazprom Neft, Surgutneftegaz, Tatneft y Russneft también tienen importantes activos de producción y refinación.La Agencia Internacional de Energía señala que Rusia tiene una amplia capacidad de oleoductos de exportación de crudo, lo que le permite enviar grandes volúmenes de crudo directamente a Europa y Asia.El sistema de oleoductos Druzhba de aproximadamente 5.500 km, la red de oleoductos más larga del mundo, transporta 750.000 barriles por día de crudo directamente a las refinerías de Europa central y oriental. Rusia suministraba aproximadamente el 20% de la producción total de crudo de las refinerías europeas.Producción de gasLa Agencia Internacional de Energía precisa que Rusia es el segundo mayor productor mundial de gas natural, detrás de Estados Unidos, y tiene las mayores reservas de gas del mundo. Es el mayor exportador de gas del mundo. En 2021, el país produjo 762 millones de metros cúbicos de gas natural y exportó aproximadamente 210 millones por gasoducto.Gazprom y Novatek son los principales productores de gas de Rusia, pero muchas compañías petroleras rusas, incluida Rosneft, también operan instalaciones de producción de gas. Gazprom, de propiedad estatal, es el mayor productor de gas, pero su participación en la producción ha disminuido durante la última década, ya que Novatek y Rosneft han ampliado su capacidad de producción. Sin embargo, Gazprom aún representaba el 68% de la producción de gas en el año 2021.Rusia también tiene una red de gasoductos de exportaciónde gran alcance, tanto a través de rutas de tránsito a través de Bielorrusia y Ucrania, como a través de gasoductos que envían gas directamente a Europa (incluidos los gasoductos Nord Stream, Blue Stream y Turk Stream).Rusia completó el trabajo en el oleoducto Nord Stream 2 en 2021, pero el gobierno alemán decidió no aprobar la certificación tras el conflicto en Ucrania.El gas natural de Rusia representó el 45% de las importaciones y casi el 40% de la demanda de gas de la Unión Europea en 2021. Esta proporción ha aumentado en los últimos años, ya que la producción nacional europea de gas natural ha disminuido. Alemania, Turquía e Italia son los mayores importadores de gas natural ruso.Los riesgos de corto plazoPara agregar que "el fuerte repunte de los precios de los productos básicos está alcanzando niveles más altos que los previstos previamente. La reciente volatilidad de los precios puede dificultar la decisión de políticas a medida que los países se recuperen de la recesión mundial del año pasado".Las sanciones internacionales contra Rusia han disparado aún más los precios de los combustibles que ya se hallaban en alza antes de estallar el conflicto, lo cual tiene repercusiones en América Latina, que ya venía sufriendo asedios inflacionarios y secuelas de la pandemia, y en Europa, donde el aumento de los precios de la energía repercutirá en los precios de todos los productos, acelerando la inflación.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

