https://mundo.sputniknews.com/20220224/la-ue-activara-mas-sanciones-sectoriales-e-individuales-tras-el-ataque-ruso-a-ucrania-1122176965.html

La UE activará más sanciones sectoriales e individuales tras el ataque ruso a Ucrania

La UE activará más sanciones sectoriales e individuales tras el ataque ruso a Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — La Unión Europea (UE) reafirmó que impondrá más sanciones sectoriales e individuales contra Rusia por lo que calificó como "invasión no... 24.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-24T10:59+0000

2022-02-24T10:59+0000

2022-02-24T11:06+0000

internacional

josep borrell

donbás

conflicto en el este de ucrania

rusia

ue

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107937/43/1079374372_0:173:4290:2586_1920x0_80_0_0_c5137b54191c174a203e1b0011367f84.jpg

El jefe de la diplomacia comunitaria definió la intervención militar de Rusia en el este de Ucrania como "violación flagrante del derecho internacional y de los principios básicos sobre los que se construye el orden internacional basado en normas"."Demandamos al presidente [Vladímir] Putin que cese de inmediato las operaciones militares y retire sin condiciones todas las fuerzas y el equipamiento militar desde la totalidad del territorio ucraniano", manifestó.Borrell también hizo un llamado a Rusia para que respete plenamente el derecho internacional humanitario y permita el acceso y la asistencia humanitaria seguros y sin trabas a todas las personas que lo necesiten. Además, instó a Rusia a garantizar la seguridad de la Misión Especial de Observación de la OSCE en el este de Ucrania.El presidente ruso, Vladímir Putin, durante una alocución televisada el 24 de febrero por la mañana, anunció el lanzamiento de "una operación militar especial" en el territorio de Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL), ya reconocidas por Rusia como Estados soberanos, solicitaron la ayuda miliar en virtud de los recién firmados tratados de amistad y asistencia recíproca, frente a lo que califican como agresión por parte de Kiev.También amenazó con llevar al juicio a los autores de "numerosos crímenes sangrientos contra civiles". El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.El 23 de febrero, Putin aclaró que Moscú reconoce a la RPD y la RPL dentro de las fronteras que proclamaron al rebelarse en 2014 contra el Gobierno de Kiev. Estos límites coinciden con los de las regiones de Donetsk y Lugansk y triplican el territorio que las milicias prorrusas mantenían bajo control hasta ahora.Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no van dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Desde 2014, la Unión Europea activó varias baterías de sanciones contra Rusia por su implicación en la crisis de Ucrania.Las restricciones más recientes, puestas en marcha esta semana, se extienden a 351 diputados de la Duma de Estado (Cámara baja del Parlamento ruso) que votaron a favor de reconocer las Repúblicas rebeldes del Donbás, y a más de 20 otras personas y entidades, en particular, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú; el jefe del gabinete presidencial, Antón Vaino; la portavoz de la Cancillería, María Zajárova; el vicepresidente de la Duma, Piotr Tolstói; el líder del Partido Comunista de Rusia, Guennadi Ziugánov; el presidente de la corporación estatal de desarrollo VEB.RF, Ígor Shuválov; el periodista ruso Vladímir Soloviov; y la directora de la cadena RT y del grupo mediático Rossiya Segodnya, Margarita Simonián.Además, la UE impuso sanciones contra la corporación VEB.RF, así como los bancos rusos Rossiya y Promsviazbank.De acuerdo con el documento publicado, la UE prohibió una serie de operaciones con valores del Gobierno ruso y del Banco Central de Rusia, emitidos después del 9 de marzo.Además, se prohíbe adquirir bienes inmuebles, hacer préstamos o comprar empresas en las regiones de Donetsk y Lugansk no controladas por Kiev, tampoco se permite vender bienes a estos territorios, incluso en las esferas de transporte y energía.

https://mundo.sputniknews.com/20220224/londres-ucrania-seguira-recibiendo-ayuda-pese-a-que-no-es-miembro-de-otan-1122168658.html

donbás

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

josep borrell, donbás, conflicto en el este de ucrania, rusia, ue, europa