https://mundo.sputniknews.com/20220422/analistas-ven-positiva-la-propuesta-del-presidente-argentino-de-acercarse-a-venezuela-1124730785.html

Analistas ven positiva la propuesta del presidente argentino de acercarse a Venezuela

Analistas ven positiva la propuesta del presidente argentino de acercarse a Venezuela

El acercamiento con Caracas propuesto recientemente por el presidente argentino, Alberto Fernández, es valorado positivamente por analistas consultados por... 22.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-22T23:24+0000

2022-04-22T23:24+0000

2022-04-22T23:24+0000

américa latina

argentina

venezuela

nicolás maduro

alberto fernández

relaciones diplomáticas

relaciones bilaterales

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109020/34/1090203403_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_48d2aed846552d15daa3e087a5b4dd51.jpg

Con las relaciones diplomáticas de ambos países al nivel de encargado de negocios, el pasado 19 de abril el mandatario argentino anunció que Argentina retomará las relaciones con Venezuela. Lo hizo en conferencia de prensa con el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, quien vio con "buenos ojos" el llamado, aunque aclaró que lo considerará para el futuro."Como primer paso, Argentina quiere volver a recuperar su vínculo diplomático pleno con Venezuela. Es un paso que estamos dando nosotros y que, en verdad, convoco a todos los países de América Latina a que lo revisemos", adelantó el presidente Fernández desde la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino."Me parece una medida que sería interesante impulsar, porque el Gobierno argentino no satisfizo las expectativas con las que ganó las elecciones hace más de dos años, y en general la política no se ha modificado sustancialmente con relación al macrismo", opina en conversación con Sputnik Jorge Kreyness, periodista y secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de la Argentina.El dirigente comunista sostuvo que elevar la relación diplomática al nivel de embajador y normalizar plenamente "es de una lógica total, que exige el contexto actual y la buena relación entre los pueblos"."Aunque venía mejorando muy lentamente, me parece que es una necesidad objetiva para la unidad latinoamericana y caribeña, y para el ejercicio exitoso de la presidencia de la CELAC, en la que el presidente Fernandéz está", expresa Kreyness.De la ruptura a la reconciliaciónArgentina formalizó la ruptura de relaciones con Venezuela en octubre de 2019, cuando el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) llegaba al final de su mandato, tras dos años de una intensa ofensiva diplomática regional encabezada por el extinto Grupo de Lima, en la estrategia de Washington que buscó, sin éxito, forzar un cambio de Gobierno en el país caribeño.En aquellos días de campaña electoral, con el candidato Alberto Fernández como favorito, el canciller de Macri acreditó a la "embajadora" enviada a Buenos Aires por Juan Guaidó, el por entonces autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, que fue reconocido por EEUU y cerca de 50 países.Con el triunfo del Frente de Todos, la coalición de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, Argentina comenzó —sin abandonar las críticas a Nicolás Maduro— tibiamente a distanciarse de la política de asedio contra Caracas, se retiró del Grupo de Lima y abogó por una solución política a las diferencias entre la oposición y el Gobierno de Venezuela.Según Kreyness, en el contexto de un conjunto de medidas de política exterior muy polémicas, como la posición del Gobierno de Fernández en el conflicto de Ucrania o el peso específico que tiene la relación de dependencia con el Gobierno de EEUU y el FMI, la normalización de las relaciones con Venezuela es un hecho importante.Apoyo del Grupo de Puebla y las razones de fondoEl pasado 20 de abril, el Grupo de Puebla respaldó la declaración del presidente argentino:"En tiempos de pospandemia como los que vivimos resulta fundamental fortalecer la integración de América Latina y el Caribe como lo hace el presidente Fernández al restablecer las relaciones entre los dos países para buscar soluciones políticas y no ideológicas para los graves problemas sociales y económicos que enfrentan nuestros pueblos", reza la declaración del foro de expresidentes y líderes progresistas.Sputnik consultó al experto en geopolítica e investigador Vladimir Adrianza, para quien el giro dado por Fernández "era de esperarse luego de la visita de los enviados de la administración Biden-Harris a Venezuela".El analista venezolano del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (IAEDEN) se refiere al encuentro que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, mantuvo el pasado 5 de marzo con una delegación enviada por el Gobierno de EEUU a Caracas, en el que —según la versión de Washington— entre los temas abordados se discutió la "seguridad energética" para el país del norte.Adrianza califica la propuesta del presidente argentino como una "buena noticia", que está acompañada además de la intención de recomponer la integración latinoamericana, dejando atrás los tiempos de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, y del Grupo de Lima, principales artífices de "la política de ahogo y aislamiento del Gobierno de Nicolás Maduro".Adrianza recuerda, además, que previo a las declaraciones del presidente argentino, quien preside actualmente la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en la misma línea se había pronunciado el mandatario chileno, Gabriel Boric, para quien "Latinoamérica tiene que recuperar una voz unida"."Fue una decisión evidentemente pragmática, como pragmática ha sido la necesidad de reflotar la CELAC, luego del descalabro de la OEA, por su política de agresiones en contra de Venezuela dirigida desde los Estados Unidos", expresó el investigador.El factor Ucrania y la interna en la coalición gobernantePara el analista internacional Ernesto Wong, entre las causas que han motivado el cambio de posición del Gobierno argentino respecto a Venezuela está la crítica situación económica y el acuerdo con el FMI, que evidenció las fuertes diferencias en la alianza gobernante."La postura antivenezolana nunca fue unánime y menos dominante en los sectores que se encolumnan detrás de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner", manifestó Wong en diálogo con Sputnik.Para este analista, otros factores influyeron para cambiar la postura con Venezuela, como la reanimación económica del país caribeño y el contexto internacional, signado por el conflicto en Ucrania, en el que Venezuela ha asumido una posición solidaria con Rusia, y también con Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas."La decisión de los sectores liderados por Cristina, también está contextualizada por la nueva época que abrieron la Revolución bolivariana y los gobiernos progresistas latinoamericanos y caribeños, con el ALBA como referente. Y hoy, la unidad necesaria para seguir gobernando radica, en gran medida, en sostener una política exterior solidaria con todos los pueblos", opinó Wong.Y ahora, ¿qué viene?Para el experto en geopolítica Vladimir Adrianza, el resto de los países de Latinoamérica irán paulatinamente sumándose a la posición argentina, ya que sus intereses son comunes, en los motivos de fondo, con los asumidos por este país."Tal vez el Brasil de Bolsonaro tarde un poco más de tiempo, digamos, al menos hasta que haya un cambio de Gobierno en ese país. Sin embargo, el hecho de que Bolsonaro haya asumido una posición neutral en el conflicto en Ucrania, hace pensar que podrían buscar un acercamiento ante las necesidades de su industria y dependiendo del crecimiento de la producción de fertilizantes en Venezuela", indicó Adrianza.Desde Buenos Aires, Jorge Kreyness prefiere ser cauteloso sobre el futuro."Si se concreta la normalización de relaciones, habrá que verlo transitar en el tiempo; en tiempos de guerra global, donde el alineamiento venezolano es muy claro con Rusia y el alineamiento argentino, lamentablemente, es bastante claro con Estados Unidos y la OTAN; a pesar de que la alianza atlántica ha instalado vía Reino Unido la base militar en las Islas Malvinas", concluyó el dirigente comunista argentino.

https://mundo.sputniknews.com/20220420/diputado-venezolano-el-acercamiento-de-argentina-y-venezuela-es-la-derrota-de-la-doctrina-monroe-1124628333.html

https://mundo.sputniknews.com/20220310/el-presidente-de-mexico-recomienda-a-argentina-no-declarar-moratoria-de-deuda-con-fmi-1122917095.html

https://mundo.sputniknews.com/20220421/el-grupo-de-puebla-respalda-al-presidente-argentino-en-su-decision-de-acercarse-a-venezuela-1124674200.html

https://mundo.sputniknews.com/20220326/como-afecta-a-la-economia-venezolana-la-crisis-en-ucrania-1123616365.html

https://mundo.sputniknews.com/20220422/brasil-y-argentina-ponen-coto-a-hegemonia-de-eeuu-al-rechazar-expulsar-a-rusia-1124726127.html

argentina

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Hernán Cano https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1114137614_126:0:1156:1030_100x100_80_0_0_2e6dd8bff7ef7b55cc9e8d18e9148da5.jpg

Hernán Cano https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1114137614_126:0:1156:1030_100x100_80_0_0_2e6dd8bff7ef7b55cc9e8d18e9148da5.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Hernán Cano https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1114137614_126:0:1156:1030_100x100_80_0_0_2e6dd8bff7ef7b55cc9e8d18e9148da5.jpg

argentina, venezuela, nicolás maduro, alberto fernández, relaciones diplomáticas, relaciones bilaterales, 💬 opinión y análisis