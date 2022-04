https://mundo.sputniknews.com/20220408/chile-boric-llama-a-fortalecer-la-unidad-latinoamericana-1124164276.html

Chile: Boric llama a fortalecer la unidad latinoamericana

Chile: Boric llama a fortalecer la unidad latinoamericana

Tras la visita oficial del presidente de Chile, Gabriel Boric, a su par argentino, Alberto Fernández, el periodista Raúl Martínez dialogó con GPS Internacional... 08.04.2022

Chile: Boric llama a fortalecer la unidad latinoamericana

El presidente de Chile realizó su primera visita oficial a la Argentina, donde lo recibió en la Casa Rosada -sede del Poder Ejecutivo argentino- el mandatario de ese país, Alberto Fernández. Al respecto, Ambos firmaron una serie de acuerdos de cooperación bilateral. Por su parte, el mandatario chileno afirmó que las disputas territoriales entre ambos países en la Antártida serán resueltas por la vía diplomática. En este marco, "hay una gran sintonía entre Boric y Fernández", sostuvo Martínez.Asimismo, "Boric destacó el trabajo conjunto que se viene realizando entre ambos países, no sólo a nivel comercial, sino que también a nivel de intercambio de los pueblos", añadió. Otro aspecto a resaltar es la conectividad, "en particular la posibilidad de construir el túnel de baja altura de Agua Negra", sostuvo.Chile se retira del ProsurEn lo concerniente a la perspectivas en torno a la política exterior del Gobierno de Boric, "una de las medidas que ha tomado es el retiro del Gobierno del Prosur, esta alianza que ofició como plataforma política de Gobiernos de derecha en la región", expresó. A su vez, "lo que el presidente chileno ha remarcado es la necesidad de reforzar de las relaciones multilaterales para enfrentar en conjunto los desafíos que plantean las grandes potencias a la región", concluyó Martínez.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el investigador Walter Fagoaga, con quien dialogamos sobre las implicaciones a nivel regional de la victoria de Chaves en Costa Rica.La victoria de Chaves genera expectativas en CentroaméricaEl pasado domingo, el economista Rodrigo Chaves ganó las elecciones presidenciales en Costa Rica.Con respecto a las repercusiones políticas de ello en Centroamérica, "hay expectativa de promover y articular un esfuerzo de unificación de diversos sectores que, desde hace rato, se están manifestando por una política nueva en la región", sostuvo el analista salvadoreño.En este sentido, "Centroamérica viene arrastrando una crisis importante en materia de credibilidad en la clase política y Costa Rica no es la excepción", aseveró. Con la victoria de Chaves, "se genera una expectativa nueva para marcar una política que resuelva gran parte de la crisis que se avecinaba con su antecesor", indicó. En ese marco, "sus estrategias hacia la no corrupción y no entregar del poder a lo que siempre lo han ostentado, hacen un balance de las realidades que está atravesando el país", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, realizó un breve abordaje sobre diferentes perspectivas teóricas para el análisis del sistema internacionalcontemporáneo.Libro de cocinaEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con la chef Steffi Rauhut, con quien dialogamos sobre su nuevo libro de recetas llamado "Sabores para compartir", editado por Random House.

