Argentina guiará sus relaciones con Venezuela con independencia del precio del petróleo

BUENOS AIRES (Sputnik) — El Gobierno argentino de Alberto Fernández mantendrá el curso de sus relaciones diplomáticas con el Ejecutivo venezolano de Nicolás... 10.03.2022, Sputnik Mundo

La portavoz del mandatario argentino criticó de manera indirecta a EEUU, que inició conversaciones con autoridades venezolanas para sustituir el petróleo proveniente de Rusia.Argentina, "a diferencia de otros países, no mantiene las relaciones internacionales por el precio del petróleo solamente, como evidentemente sucede con algunos otras naciones que cambian su perspectiva política e ideológica con respecto a los países respecto a si necesitan o no hacer negocios", deslizó Cerruti.El propósito del actual Ejecutivo respecto a la situación desequilibrante que afecta el precio del gas y el petróleo es profundizar las inversiones en este sector, sostuvo Cerruti desde la sede de Gobierno.La nación sudamericana "tiene que apurar lo máximo posible las inversiones que tienen que ver con el gasoducto que permitirá usar el gas de Vaca Muerta", dijo en relación a la mayor reserva de hidrocarburos no convencionales, que se encuentra en la provincia de Neuquén (suroeste).Argentina tiene como representante en Venezuela a un encargado de negocios, cargo que desde 2015 ocupa el diplomático Eduardo Porretti.

