https://mundo.sputniknews.com/20220422/brasil-y-argentina-ponen-coto-a-hegemonia-de-eeuu-al-rechazar-expulsar-a-rusia-1124726127.html

Brasil y Argentina ponen coto a hegemonía de EEUU al rechazar expulsar a Rusia

Brasil y Argentina ponen coto a hegemonía de EEUU al rechazar expulsar a Rusia

MONTEVIDEO (Sputnik) — En las últimas 24 horas, Argentina y Brasil le dieron un mensaje claro y conciso a EEUU al rechazar la expulsión de Rusia del G20 y como... 22.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-22T21:10+0000

2022-04-22T21:10+0000

2022-04-22T21:10+0000

américa latina

brasil

argentina

eeuu

rusia

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

g20

organización de estados americanos (oea)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/12/1090341277_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_fd6a783e547ce07c67f9420fd5dcbd16.jpg

Esta decisión por parte de los dos países más grandes de América Latina muestra, que a pesar de los acondicionamientos de EEUU, buscan defender su propia soberanía y podrían tener en el futuro una mayor alianza con Rusia y Asia en general.Brasil y Argentina "mostraron los límites de la hegemonía de EEUU. Si bien previo a la pandemia el conjunto de los países latinoamericanos sufrieron un proceso de crisis económica y mayor endeudamiento externo, que los ha hecho dependientes de EEUU, están tratado de salir de esa independencia porque los subordina políticamente", dijo a la Agencia Sputnik el sociólogo colombiano Javier Calderón Castillo, investigador de la Universidad de Buenos Aires.El analista explicó que en estos países hay una "disyuntiva entre confrontar o tratar de excluir, evadir, del ámbito de su agenda a EEUU como un jugador principal".El Consejo Permanente de la OEA aprobó el jueves 21 suspender a Rusia como observador permanente debido al conflicto en Rusia. La resolución tuvo 25 votos a favor, ninguno en contra, una ausencia —Nicaragua— y ocho abstenciones: Honduras, México, El Salvador, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Argentina, Bolivia y Brasil.ArgentinaEl Gobierno de Argentina no considera que sea una solución expulsar a Rusia de la OEA o del G20, dijo este viernes la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.Esta decisión sucede luego de que Buenos Aires votara a favor de suspender a Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).Cerruti explicó que el Gobierno apoyó la suspensión de Rusia como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas "porque está siendo investigada por una comisión investigadora que impulsó Argentina sobre la violaciones de derechos humanos en Ucrania".Asimismo, el ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, se quedó a escuchar a su par ruso, Antón Siluánov, en una reunión del G20 a diferencia de varios secretarios de Estado de distintos países que se levantaron en rechazo a la nación euroasiática por su operación militar en Ucrania, informaron medios locales el jueves.Calderón Castillo explicó que la decisión de Argentina de rechazar la expulsión de Rusia se debe a que considera que sus "posibilidades a futuro están puestas en Oriente tanto con China como con las alianzas enérgicas con Rusia".Sin embargo, sostuvo que Argentina presentó "vacilaciones" que no "cayeron muy bien" en el contexto regional, ya que luego de que realizó una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, en un principio tuvo una postura de "condena moral" por el conflicto con Ucrania.Lo que está viendo Argentina en mediano y largo plazo es una "posibilidad de construir por fuera del esquema de subordinación de Norteamérica", señaló.El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró el 30 de marzo que los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) están creando un nuevo sistema financiero.El mandatario venezolano denunció que el sistema que conecta a la banca internacional, el SWIFT, es utilizado para chantajear a los Gobiernos.SWIFT —acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication— es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.Tras la operación especial militar de Moscú en Ucarnia, varios países adoptaron sanciones contra Moscú, como la desconexión parcial del Swift, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia.BrasilPor otro lado, Calderón Castillo explicó que lo que intenta hacer Brasil al rechazar la expulsión de Rusia es priorizar sus intereses nacionales, sobre todo tratando de mantener su trayectoria que llevó a posicionarse como una de las economías emergentes en los BRICS.El 20 de abril, el ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes, dijo que su país está contra las sanciones económicas impuestas a Rusia y contra la salida de este país del Fondo Monetario Internacional (FMI).Durante la conferencia, Guedes se mostró a favor de construir puentes en lugar de "romperlos", y también se posicionó en contra de la expulsión de Rusia del FMI.Además, el Gobierno de Brasil defiende claramente la permanencia de Rusia en el G20 y otros foros multilaterales, afirmó el 20 de abril el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos França."Soft power"Por otro lado, Calderón Castillo afirmó que EEUU utiliza el "soft power" para incidir en los países latinoamericanos.Sostuvo que en el caso de Argentina está "condicionada" con EEUU por los acuerdos que mantiene con el FMI."Eso fue lo más obsceno que se vio, en la semana que acordaba con el FMI, inmediatamente tomó una posición que casi tomaba por entero la posición de EEUU. Ahora la volvió a cambiar", agregó.El 25 de marzo, el directorio del FMI ratificó la aprobación de un programa de Facilidades Extendidas con el Gobierno argentino de dos años y medio de duración para refinanciar un préstamo de 44.000 millones de dólares contraído por la gestión precedente de Mauricio Macri (2015-2019).

https://mundo.sputniknews.com/20220415/eeuu-presiona-a-latinoamerica-para-que-se-enfrente-a-rusia-1124472536.html

https://mundo.sputniknews.com/20220421/eeuu-el-g20-no-alcanzo-un-alto-nivel-de-acuerdo-para-expulsar-a-rusia-del-bloque-1124658243.html

https://mundo.sputniknews.com/20220419/el-banco-central-de-rusia-lanza-un-nuevo-sistema-de-pagos-denominado-hello-1124545815.html

https://mundo.sputniknews.com/20220420/ministro-de-economia-brasil-esta-contra-las-sanciones-y-la-salida-de-rusia-del-fmi-1124589035.html

brasil

argentina

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Lucía Barrios https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

Lucía Barrios https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Lucía Barrios https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

brasil, argentina, eeuu, rusia, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, g20, organización de estados americanos (oea)