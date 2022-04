https://mundo.sputniknews.com/20220405/moscu-sobre-bucha-occidente-se-tapa-los-ojos-y-los-oidos-y-no-quiere-escuchar-nada-1124012659.html

Moscú sobre Bucha: Occidente se tapa los ojos y los oídos y no quiere escuchar nada

Moscú sobre Bucha: Occidente se tapa los ojos y los oídos y no quiere escuchar nada

Occidente se tapa los ojos y los oídos y no quiere escuchar nada, sin embargo, Rusia tiene la intención de avanzar en su posición, comentó el portavoz de... 05.04.2022, Sputnik Mundo

"Los datos acaban de ser presentados. Otra cosa es que parece que Occidente simplemente se ha tapado los ojos y los oídos y no quiere oír hablar de nada. Desafortunadamente, esto es una realidad. A pesar de esto, todavía significa promover activamente nuestros argumentos", dijo a los periodistas.Al preguntarle sobre si es posible realizar una reunión general sobre este tema en el Consejo de Seguridad de la ONU, Peskov señaló que los diplomáticos rusos están trabajando en esto."El trabajo continúa. Ustedes saben que están poniendo palos en las ruedas de una manera bastante inédita. Bloquean nuestras iniciativas. Pero, a pesar de esto, no nos quedaremos de brazos cruzados", destacó.Peskov también declaró que el Kremlin es escéptico ante la posibilidad de que se realice una investigación internacional imparcial en Bucha.Rusia, agregó, llama una vez más a los líderes de los países occidentales y al Consejo de Seguridad de la ONU a "hacer abstracción de las emociones" y "comparar los hechos para entender de qué tipo de falsificación monstruosa se está hablando".Peskov calificó de infundadas las acusaciones contra los militares rusos y las calificó de un "espectáculo trágico"."Esto es una falsificación para tratar de denigrar al Ejército ruso", indicó.El vocero añadió que el Kremlin lamenta la expulsión de diplomáticos rusos de países de Europa."Una reducción de las posibilidades de comunicación diplomática, del trabajo diplomático en unas condiciones tan complicadas y unas circunstancias de crisis sin precedentes, es una medida miope que, primero, complicará aún más nuestra comunicación, necesaria para encontrar una resolución, y, segundo, conducirá inevitablemente a los pasos recíprocos", dijo a la prensa.Efectividad del Consejo de DDHH de la ONULa posible exclusión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sería inconcebible, pues el trabajo de ese organismo no será efectivo sin la presencia rusa, aseguró el portavoz del Kremlin.Preguntado, si es importante para Rusia seguir como miembro del Consejo de DDHH de la ONU, Peskov respondió "naturalmente, en calidad de miembro permanente del Consejo de Seguridad" de la ONU.El representante del Kremlin agregó que el trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sin Rusia "será simplemente malogrado".Invectivas de Biden contra PutinPeskov calificó como indignas de un presidente de EEUU las invectivas que Joe Biden se permite lanzar contra el líder ruso, Vladímir Putin.Biden formuló nuevas acusaciones contra Putin en relación con la operación especial rusa en Ucrania. El pasado fin de semana las autoridades ucranianas y los medios de comunicación internacionales difundieron numerosas imágenes, en las que aparecen cadáveres de civiles en las calles de Bucha, localidad que estuvo bajo el control de las tropas rusas hasta el 30 de marzo pasado.El Ministerio de Defensa ruso calificó las fotos y vídeos publicados de "una nueva provocación", al asegurar que durante la estancia de los militares rusos en la ciudad "ningún civil local sufrió agresión alguna"El 3 de abril las autoridades ucranianas y los medios de comunicación internacionales difundieron numerosas imágenes en las que aparecen cadáveres de civiles, algunos maniatados, en las calles de Bucha, situada al noroeste de Kiev. La localidad estuvo bajo el control de las tropas rusas, que la abandonaron el pasado 30 de marzo.La fiscal general de Ucrania, Irina Venedíktova, comunicó el 4 de abril que en total las autoridades hallaron 410 cuerpos de civiles asesinados en la periferia de Kiev.El Ministerio de Defensa ruso calificó las fotos y vídeos publicados de "un nuevo montale", al asegurar que durante la estancia de los militares rusos en la ciudad "ningún civil local sufrió agresión alguna".A la vez indicó que "los suburbios del sur de la localidad, incluidos los barrios residenciales, fueron bombardeados las 24 horas por militares ucranianos con artillería de gran calibre, tanques y sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple".El jefe del Comité de Investigación de Rusia, Alexandr Bastrikin, ordenó estudiar las fotos y vídeos sobre los acontecimientos en Bucha, señalando que, "según la información disponible", estos fueron difundidos para "desvirtuar la imagen de los militares rusos".El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, calificó la presunta matanza de civiles en Bucha de un "montaje" que supone una amenaza directa a la paz y la seguridad internacionales.

