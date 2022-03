https://mundo.sputniknews.com/20220306/joe-biden-declara-que-vladimir-putin-invadio-rusia--video-1122732535.html

Joe Biden declara que Vladímir Putin "invadió Rusia" | Video

Joe Biden declara que Vladímir Putin "invadió Rusia" | Video

El presidente de EEUU, Joe Biden, cometió un lapsus al comentar la situación en Ucrania a la historiadora Heather Cox Richardson. Declaró que su homólogo de... 06.03.2022

internacional

joe biden

eeuu

Las imágenes del divertido momento rápidamente se hicieron virales.Cabe recordar que esta no es la primera vez que Biden se convierte en carne de memes y bromas al cometer un lapsus. Así, hace varios días, declaró que "Putin puede cercar Kiev con tanques, pero nunca ganará los corazones y las almas del pueblo iraní", también en referencia a los ucranianos.En más de una ocasión, Biden se refirió erróneamente a la vicepresidenta Kamala Harris como jefa de Estado. También recibió un fuerte insulto en plena transmisión en vivo celebrada con motivo de la Navidad, aunque en aquel entonces, no se sintió ofendido, pues no captó la referencia.Biden es el presidente más longevo de la historia de EEUU: tiene 79 años, y su salud cognitiva a menudo deja perplejos tanto a los internautas, como a sus colegas de la Casa Blanca.

