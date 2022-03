Lavrov: Lo que pasa ahora no se refiere a Ucrania, sino del deseo de EEUU por dominar en el mundo

https://mundo.sputniknews.com/20220323/lavrov-lo-que-pasa-ahora-no-se-refiere-a-ucrania-sino-al-anhelo-de-eeuu-por-dominar-en-el-mundo---1123455747.html

El envío de pacificadores de la OTAN a Ucrania podría llevar a una confrontación directa entre Rusia y la Alianza Atlántica, afirmó el ministro de Exteriores ruso."Sería una confrontación directa de las Fuerzas Armadas de Rusia y las de la OTAN que todo el mundo no solamente quería evitar, sino declaraba que en principio no debería ocurrir", dijo Lavrov.Negociaciones entre Rusia y UcraniaEn cuanto a las negociaciones entre Rusia y Ucrania, Lavrov las calificó de difíciles, ya que la parte ucraniana cambia constantemente su enfoque.El jefe de la diplomacia rusa recordó que las negociaciones comenzaron después del inicio de la operación especial en Ucrania, por orden del presidente ruso, Vladímir Putin.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Del 24 de febrero al 22 de marzo, las hostilidades en Ucrania causaron la muerte de al menos 953 civiles y dejaron heridos a otros 1.557, pero el balance real es mucho más alto, según la ONU.Alrededor de 3,5 millones de ucranianos buscaron refugio en los países vecinos, a lo que se suman unos 6,5 millones de desplazados dentro de Ucrania.Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.

