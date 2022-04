https://mundo.sputniknews.com/20220403/las-imagenes-de-bucha-una-nueva-ronda-de-guerra-informatica-contra-rusia-1123952947.html

Las imágenes de Bucha, una nueva ronda de guerra informática contra Rusia

Ucrania ha dado amplia cobertura a lo sucedido en la ciudad de Bucha, donde supuestamente los militares rusos se retiraron dejando enormes bajas civiles, pero... 03.04.2022, Sputnik Mundo

Lo ocurrido en la ciudad de Bucha apareció en varias publicaciones de los medios occidentales, como si se tratara de una campaña mediática planificada, dado que las tropas rusas habían abandonado el lugar el 30 de marzo, entonces surge la pregunta de ¿dónde estuvieron estas imágenes durante cuatro días? Pero no solo su ausencia confirma la falsedad, sino que las imágenes lo demuestran por sí mismas.El video donde se muestran los cadáveres es desconcertante porque a los 12 segundos, el supuesto cadáver de la derecha mueve el brazo y a los 30 segundos en el espejo retrovisor se puede ver cómo se sienta.Además, lo que pocos saben es que muchas fotos de Bucha publicadas en Ucrania muestran brazaletes blancos en las mangas de los muertos. Según publica Komsomolskaya Pravda, esta es una marca de identificación rusa para mostrar que no son enemigos, los locales se los ponen por si acaso y es muy probable que no lograran quitárselos porque la situación cambia rápidamente y pudieron ser abatidos por las Fuerzas ucranianas.Otra razón que prueba que las imágenes son un montaje es el video grabado el 31 de marzo en el que el alegre alcalde de Bucha informó de que el asentamiento había sido "liberado" de los militares rusos, y no habló de ningún cadáver en las carreteras ni de una destrucción espantosa. Moscú ha calificado lo que está ocurriendo como una guerra de información militar contra Rusia. Además, ningún medio aclaró que después de que las tropas rusas se retiraran de Bucha, las Fuerzas de Ucrania bombardearon la ciudad, lo que podría haber provocado el deceso de víctimas civiles.Es así que una vez más, los medios occidentales sin verificación de veracidad publicaron este video llenando sus portadas con titulares como "crímenes de guerra cometidos por el Ejército ruso" y similares, pero el fin de esta noticia parece ser la manipulación de los países para conseguir más repudio internacional contra Rusia. Al menos así lo dejó ver el asesor del jefe de la oficina presidencial ucraniana, Mijail Podoliak, quien publicó una foto de Bucha y pidió a Occidente que impusiera nuevas sanciones contra Rusia.Mientras que la ministra de Asuntos Exteriores británica, Liz Truss, tuiteó que en su país están "indignados por las atrocidades en Bucha y otras ciudades de Ucrania. Los informes de las tropas rusas que atacan a civiles inocentes son repugnantes. El Reino Unido está colaborando con sus aliados para reunir pruebas y apoyar una investigación sobre crímenes de guerra. Los responsables serán llevados ante la justicia".Por su parte, el jefe del grupo de trabajo sobre la lucha contra la difusión de información falsa, el control público y la seguridad en Internet, Alexandr Malkevich, recordó: Occidente está llevando a cabo ataques militares e informativos en toda regla contra Rusia.

