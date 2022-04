https://mundo.sputniknews.com/20220401/hay-una-frecuencia-normal-para-mantener-relaciones-sexuales-1123909225.html

¿Hay una frecuencia "normal" para mantener relaciones sexuales?

¿Hay una frecuencia "normal" para mantener relaciones sexuales?

A nivel social existe la percepción de que practicar el sexo todos los días te convierte en una persona más plena. Pero a la hora de abordar el tema, por lo general se busca evitar la conversación. Una sexóloga explica y despeja dudas al respecto.

2022-04-01T22:10+0000

2022-04-01T22:10+0000

2022-04-01T22:10+0000

zona violeta

sociedad

💗 salud

sexo

parejas

sexualidad

mitos

amor

sexo y amor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1123909367_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_d5d9cf309cbf6b0c8587ff6b723ca7c7.jpg

¿Hay una frecuencia "normal" para mantener relaciones sexuales? A nivel social existe la percepción de que practicar el sexo todos los días te convierte en una persona más plena. Pero a la hora de abordar el tema, por lo general se busca evitar la conversación. Una sexóloga explica y despeja dudas al respecto.

La pregunta puede ser muchas veces incómoda, se evade y hasta puede derivar en problemas por el temor a abordarla."Hay muchos tabúes y temores que nos impiden poder comunicarnos de manera asistida y correcta a la hora de hablar con la pareja sobre estos temas", dijo a Zona Violeta la boliviana Paula Muñoz Reyes, psicoterapeuta, sexóloga clínica y educadora en Salud Sexual.Un estudio realizado en el año 2017 en EEUU analizó el comportamiento sexual de unas 26.000 personas en un período de 25 años. Concluyó que el adulto promedio tiene relaciones sexuales 54 veces al año o un promedio aproximado de una vez a la semana. Si la pareja está casada, este promedio baja a 51 veces al año.Otro trabajo, realizado en España en el año 2020, concluyó que 21% de los encuestados confesó tener relaciones sexuales una vez a la semana, 18% dijo que las mantenía entre tres y cuatro veces por semana, pero un porcentaje similar no contestó.Esto indica también el problema que tenemos para hablar sobre la situación y por qué debemos tomar con cautela estas cifras. Quizá no siempre los encuestados dicen la verdad. La sexóloga boliviana dijo que la información relevada en Latinoamérica indica también que lo estándar es entre una y dos veces a la semana.Otro mito o creencia es si cuando una pareja tiene más relaciones sexuales, es más feliz y tiene menos discusiones."Son falsas ideas que nos mete la sociedad, creencias antiguas de que así deben ser las cosas. Pero cuando uno rompe con eso, con educación, se relaja muchísimo la situación. Y uno dice: 'no tengo que tener relaciones sexuales. Quiero tener relaciones sexuales'", indicó la sexóloga.Por lo tanto, este cambio de percepción modifica la forma en que cada persona vive sus deseos sexuales. "Ahí cambia muchísimo la forma, porque si uno lo hace queriendo y no teniendo, ta lvez te entregas más bonito, disfrutas más, hay más comunicación, se entiende mejor la pareja y no hay presión", agregó la entrevistada.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociedad, 💗 salud, sexo, parejas, sexualidad, mitos, amor, sexo y amor, аудио