¿Cómo mantener la llama encendida en relaciones estables?

La rutina, la convivencia y la falta de comunicación puede reducir la pasión en una pareja luego de varios años. Una sexóloga brinda consejos para evitar que esto ocurra, con el fin de disfrutar de la sexualidad y olvidar el paso del tiempo.

El sexo no es todo en una relación de pareja. Pero puede ser un factor de preocupación o conflictos en un vínculo estable cuando no se vive con la plenitud que se disfrutaba en los primeros meses de "enamoramiento"."Este período dura entre seis meses y un año, según lo establecido desde el punto de vista científico, donde juegan aspectos químicos y emocionales", dijo a Zona Violeta la sexóloga uruguaya Rosana Pombo.Luego de este periodo, la pareja entra en otra etapa de amor "más profundo", principalmente cuando hay una convivencia, "donde la etapa de enamoramiento empieza a recaer y no se puede recuperar", agregó la entrevistada."La sociedad occidental no nos brinda una buena educación sexual que nos permita prepararnos [para perder el deseo sexual] o sepamos cómo no llegar a eso. Tenemos como un mito de que si nos amamos, el deseo sexual siempre va a estar presente y todo va a estar perfecto”, dijo la sexóloga.Para hacer frente a las diferencias que pueden sentirse cada vez más en algunas parejas, Pombo brindó consejos para sobrellevar y mantener viva la pasión en la relación."Tenemos que empezar a desarrollar algunas habilidades en la pareja (...) como equipo", dijo la especialista. Y que ambas partes tengan iniciativa hacia la otra persona dejando de tener un "rol pasivo".Pombo también sugiere "introducir el diálogo" para naturalizar el hablar de sexo, saber "cuál es la mejor frecuencia" de relaciones sexuales para cada uno. Y asimismo "hablar de qué nos motiva, nos enciende el deseo sexual y lo que nos apaga también".Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

