https://mundo.sputniknews.com/20210401/las-enfermedades-que-puede-causar-la-ausencia-de-sexo-1110709687.html

Las enfermedades que puede causar la ausencia de sexo

Las enfermedades que puede causar la ausencia de sexo

Cuando no hay sexo durante un largo periodo, por ejemplo años, se pueden presentar problemas psicológicos y físicos que se suman a la inactividad de los

2021-04-01T14:46+0000

2021-04-01T14:46+0000

2021-04-01T14:46+0000

estilo de vida

enfermedades no transmisibles

sexo

salud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106510/72/1065107277_0:78:2048:1230_1920x0_80_0_0_0921ac3ac10019c775127eb8c0791b0e.jpg

Cuando no hay sexo durante un largo periodo, por ejemplo años, se pueden presentar problemas psicológicos y físicos que se suman a la inactividad de los genitales, explicó a la versión rusa de Sputnik el médico-sexólogo y psicoterapeuta, Evgeny Kulgavchuk. El especialista añadió que las pausas de días y semanas son normales, pero es importante no permitir un descanso prolongado porque a veces las semanas de abstinencia se pueden convertir en meses. En estos casos los hombres mayores de 40 años corren el riesgo de no volver a ser los casanovas que solían ser antes de tomarse esa pausa.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

enfermedades no transmisibles, sexo, salud