¿Existe el sexo en la tercera edad?

Para muchos es un tema tabú rodeado de mitos. Sin embargo, científicamente está comprobado que después de los 60 años se puede vivir la sexualidad sin problemas, e incluso puede ser beneficioso para la salud.

"La tercera edad es cuando los padres se vuelven hijos" es un dicho popular que instala en las personas algunas creencias sobre una serie de acciones que no podrían realizar los adultos cuando superan los 60 años. El sexo es una de ellas. Eso puede llevarnos a pensar que no existe la sexualidad en esta etapa de la vida.Para la la sexóloga y psicóloga uruguaya Rosana Pombo, esto nos lleva a reflexionar sobre el concepto del sexo. Estamos acostumbrados a que es algo que lo practican personas jóvenes y en buen estado, también influenciados por la pornografía y ciertos cánones estéticos.Pero no es así. Existe otra realidad de la que no hablamos pues es un tabú para nosotros y en algunos casos preferimos pensar que no existe."En el adulto mayor es mayor la necesidad de la conexión emocional. El amor es el principal afrodisíaco. Se necesita más tiempo de besos y caricias, y en los encuentros sexuales no necesariamente tiene que haber coito (...) con la intención de dar y recibir placer estamos hablando de una relación sexual", explicó la especialista.¿Se deja de sentir deseo sexual en la tercera edad? No, algunas enfermedades nos pueden alterar la respuesta sexual pero no la edad.Según Pombo, esto significa que nos puede costar más la estimulación, situación que puede resolverse con tratamientos mediante la consulta a un profesional.

