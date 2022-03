https://mundo.sputniknews.com/20220329/imelda-daza-no-rechace-al-pacto-historico-ellos-no-me-tuvieron-en-cuenta-1123698762.html

Imelda Daza: "No rechacé al Pacto Histórico, ellos no me tuvieron en cuenta"

La senadora electa por el partido Comunes habló con Sputnik sobre su regreso a Colombia después de 25 años de exilio y por qué no conformó la lista de la... 29.03.2022

Imelda Daza comienza diciendo que las tardes de sus domingos suelen ser monótonas, a veces aletargadas. Y que recordar, más allá de entristecer, alegra, pues así se mantiene con vida la memoria de los que ya no están, de los que se fueron siendo fieles a sus convicciones.Daza abandonó Colombia a finales de los 80, cuando grupos paramilitares, con ayuda de fuerzas del Estado, iniciaron la operación conocida como el Baile Rojo, que tenía como fin el exterminio de todos los militantes de la Unión Patriótica (UP), partido político conformado por personas que vieron en la tregua entre las FARC-EP y el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1968) la oportunidad para empezar una lucha basada en las ideas, el discurso y el debate."En realidad puedo decir que nunca me fui de mi país, que si bien mis pies estaban en Suecia, mi alma y mi corazón se quedaron en Colombia. Y que cada día, durante 25 años, busqué la manera de regresar", cuenta Daza a Sputnik.En julio de 1987, luego del asesinato de su amigo José Ramírez, Daza entendió que no amenazaban para asustar, que lo hacían como una advertencia antes de matar. Y ratificó la decisión del exilio el día que, en el jardín de su casa, dejaron una corona de flores con su nombre, los colores de la UP y una calavera de perro en el medio.En 1997, casi una década después de dejar Colombia, Daza regresó. Ya tenía la nacionalidad sueca, una trayectoria académica en ese país y había ingresado al Partido Socialdemócrata de la nación escandinava. "Desbaratamos la casa, vendimos lo que se podía vender, y viajamos con mi esposo y mis tres hijos". Llegó a Barranquilla (al norte de Colombia) y trabajó durante un año en la Universidad del Norte. Pero de a poco aparecieron las intimidaciones, los rostros sospechosos, la persecución, el miedo. "Me dio pánico, armé maletas y de nuevo para Suecia".En 2015, con una realidad diferente, recibió una invitación para organizar un evento de desagravio de la víctimas del genocidio de la UP. Le pusieron tiquetes de ida y vuelta —con un mes de diferencia— y le pidieron recorrer los lugares en los que tomó fuerza la Unión Patriótica 30 años atrás, en Cesar (norte del país), departamento en el que este partido político se consolidó como movimiento nacional."Me encontré con hijos de compañeros asesinados, que no los veía desde que eran niños. Y eso me conmovió. Hubo abrazos, lágrimas, hasta risas. Y ahí apareció la idea de que me candidatizara para la gobernación de Cesar", recuerda.Imelda Daza se dio cuenta que volver solo era el primer paso para quedarse y que el contacto con la gente era el impulso para tomar la decisión final. Tres días antes de viajar a Suecia habló con sus hijos: "Les dije: muchachos, nosotros como UP no tenemos nada que perder porque lo perdimos todo y solo nos resta, a quienes quedamos, trabajar para recuperar la dignidad del movimiento, la voz, nuestra voz".El tiquete de vuelta se perdió y Daza hizo política con pocos recursos económicos y de puerta en puerta. Si bien no quedó electa —terminó tercera con 8.300 votos—, retomó su camino en la arena política, se visibilizó de nuevo."Me propusieron hacer pedagogía por la paz mientras se llevaban a cabo las negociaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC en La Habana, Cuba. Y empecé a recorrer las regiones, a contarle a las personas qué era lo que se estaba hablando. Viajé allá, me dieron un montón de papeles, me los leí todos y me puse a andar". La confianza del relato, sobre todo en el proceso, alargó los tiempos. Y lo que estaba planeado para seis meses se convirtió en un año. De hecho, la tarea se prolongó, pues le propusieron hacer lo mismo, esta vez para dar a conocer lo que buscaba el plebiscito, mecanismo de refrendación, por parte del pueblo colombiano, a lo pactado en La Habana."La Unidad Nacional de Protección me ofreció garantías para movilizarme por el Caribe y la UP se encargó de los viáticos. Y para mí, que me encanta hablar y escuchar a la gente, fue una labor hermosa, de apostarle a la paz". Estando en esos ires y venires, y meses antes de que las mayorías rechazaran el acuerdo en las urnas (2 de octubre de 2016), Daza sufrió un atentado en Cartagena.En ese momento las partes hablaban sobre la dejación de armas y el ambiente era tenso. Incluso, hubo una pausa, se rompieron las negociaciones y fue necesario crear una comisión de diálogo para retomarlas.Si bien todo indicaba que no habría marcha atrás, Daza continuó con su labor de socialización y se reunió con representantes de varios partidos políticos con la idea de abarcar la región caribe.Cuando uno de los sospechosos intentó acceder al segundo piso por una escalera alterna, otro escolta se dio cuenta, notó que iba armado, disparó para neutralizarlo y comenzó la balacera. "Se escuchó el plomo y de inmediato dispararon al ventanal del salón en el que estábamos. Dos hombres que nos cuidaban respondieron desde arriba y eso evitó una tragedia. Pero el mensaje era claro: querían ingresar y seguramente asesinarnos a todos, alrededor de 18 líderes sociales".Daza viajó a Bogotá buscando que las cosas se enfriaran, la Policía y la Unidad de Protección mejoraron su esquema de seguridad y por más que sus hijos le pidieron que tomara un avión rumbo a Suecia, la respuesta fue no. "Uno debe ser terco con lo que cree, y defender sus convicciones hasta el final. No me iba a dejar vencer una vez más por el miedo".Un llamado que nunca llegóEl año pasado, cuando los partidos políticos armaban sus listas para el Congreso de la República, alguien postuló a Imelda Daza para que hiciera parte del Pacto Histórico. Le dijeron que ingresara a la página web de la colectividad, que llenara el formulario y adjuntara los documentos. "Fui juiciosa con el proceso, guardé el número del radicado y quedé a la espera".Mientras tanto ya se hacían cuentas al interior del partido sobre las curules que esperaban obtener para el Senado. Y empezó la discusión de si se la iban a jugar por una lista abierta o cerrada, como terminó sucediendo."Nadie sabía el orden, era un tema muy hermético. Me dijeron que eso lo decidía Gustavo Petro con Roy Barreras y Gustavo Bolívar, pero después que no, que se hacía a través de un cuerpo colegiado del partido. Pero nadie daba razón. Faltando una semana para que se cerraran las inscripciones a Senado viajé a Bogotá para hablar con Petro", señala.Daza se reunió primero con el senador Iván Cepeda, quien le dijo que no podía hacer mucho. Después se encontró con Gustavo Bolívar, un poco folclórico en su diálogo, y quien la invitó a que pasara por la oficina de Petro en el Congreso.La apuesta de ComunesMientras Daza mantenía la esperanza de hacer parte del Pacto Histórico, Luis Alberto Albán, conocido en la guerra como Marcos Calarcá y representante a la Cámara por el partido Comunes, colectividad que nació luego del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las FARC (2016), se le acercó y le propuso que conformara la lista de esta organización."—Imelda, ¿no te suena la idea?—Me tomas por sorpresa, Marcos. Te respondo luego".Fue un diálogo corto y pragmático. Días después las pocas palabras se materializaron en algo más profundo, en una opción concreta de llegar al Senado. "Estuve con varias personas, no solo de Comunes, y ellos comentaron que querían vincular a su partido a civiles para acabar de a poco con la estigmatización. Les dije que gracias y fui honesta: quería estar en la lista del Pacto y hacer campaña por el Pacto. Al final no se dio y acepté ir con Comunes".Daza se quedó con uno de los cupos que tiene el partido en Senado gracias al Acuerdo de Paz, que determinó que por dos períodos constitucionales la colectividad naciente de dichos diálogos obtenía el derecho de 10 curules (cinco en Cámara y cinco en Senado)."Es un paso importante para la pluralidad que se busca en Colombia, de que todas y todos tengamos una voz". Ahora, como senadora electa, Daza trabajará para que el Acuerdo se implemente de una forma integral. "Si Petro llega a la Presidencia nos uniremos a esa gran bancada nacional, pero si es Federico Gutiérrez el ganador, en principio nos declararemos en oposición", advierte.A tres meses y 18 días de que se instale el nuevo Congreso, Imelda Daza ya tiene claro, además del Acuerdo, en qué enfocará su trabajo legislativo.

