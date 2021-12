Imelda Daza, política que declara la guerra a "los problemas más graves que se tienen en Colombia"

https://mundo.sputniknews.com/20211223/imelda-daza-politica-que-declara-la-guerra-a-los-problemas-mas-graves-que-se-tienen-en-colombia-1119661211.html

Dedicarse a los problemas más candentes de Colombia. Es lo que se plantea la política Imelda Daza, candidata al Senado de la República por el partido Comunes... 23.12.2021, Sputnik Mundo

"Sin duda el problema más grave que se tiene en Colombia es la permanente, constante, y sistemática violación de los derechos humanos. No hay garantía del derecho a la protesta, no hay derecho a la vida, porque la violencia no ha parado a pesar de que se firmó un acuerdo de paz con la organización guerrillera más vieja y más grande que tenía Colombia, que era las FARC. Ese acuerdo se ha firmado hace 5 años, pero no se ha implementado, o sea, no se han resuelto los problemas que el acuerdo pretendía ayudar a resolver, y por esa razón la violencia persiste. Además, todavía hay organizaciones insurgentes actuando, porque la paz y el acuerdo se hizo con la organización más grande y con la más antigua, pero no era la única", subrayó Daza.Agregó que contra de lo que establece el acuerdo firmado con las FARC, "no se ha hecho nada" contra los "grupos criminales" vinculados con el narcotráfico, otro "factor de violencia tenaz" en la nación andina, donde "son muchos los muertos diarios por la lucha de los violentos por defender los caminos a través de los cuales exportan la cocaína".Además, enfatizó "otro gran problema que es la pobreza", un "drama inhumano" que "se multiplicó" durante la pandemia del COVID-19, sin que el Gobierno se preocupe por "enfrentar eso, por resolverlo, por aliviar la carga de las familias que carecen de ingresos suficientes"."Otro problema serio que tenemos ligado a la violencia es la explotación minera", subrayó la política, al enfatizar que no sólo se trata de "un daño enorme a la naturaleza", sino también "a la población que en muchas regiones ha sido desplazada, porque se privilegia la extracción de carbón y no se respeta la vida de la gente en los lugares que coinciden con las minas".En esta misma línea, denunció "el holocausto ambiental" en Colombia, donde "ni siquiera se conoce su verdadera dimensión".Asimismo, se mostró comprometida a "trabajar por las víctimas del conflicto armado", argumentando que, "aunque el acuerdo contempla programas concretos y medidas que se deben tomar para atender y reparar" a estas personas, "en esa materia no se ha hecho casi nada"."También trabajaré en el Congreso por los exiliados colombianos. Este país tiene otro país fuera de sus fronteras", señaló la candidata, al afirmar que "no hay ninguna política de atención, de apoyo, de ayuda" a los emigrados colombianos.Finalmente, Daza adelantó que se esforzará en conseguir que "todos los colombianos, por el sólo hecho de cumplir la edad de pensión, puedan ser pensionados".

