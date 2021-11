https://mundo.sputniknews.com/20211124/cinco-anos-del-acuerdo-de-paz-en-colombia-que-falta-por-recorrer-1118606868.html

Cinco años del Acuerdo de Paz en Colombia: ¿qué falta por recorrer?

Para muchos países del mundo resultaba increíble que la mitad de los colombianos que votaron en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 le hubieran dicho NO al Acuerdo de Paz que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las FARC le habían presentado al país. Al fin y al cabo, era un pacto que se había construido durante más de cinco años y que le daría fin a un conflicto de más de medio siglo.Esa fecha marcó un segundo tiempo para la paz en Colombia. El equipo negociador del Gobierno de Santos, en cabeza de Humberto de la Calle, y los negociadores de FARC, que lideraba Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko, comenzaron la meteórica tarea de renegociar, bajo varias demandas de los promotores del NO en el plebiscito.Y se logró. El 24 de noviembre de ese mismo año, en el Teatro Colón (centro de Bogotá), ambas partes del conflicto armado se daban cita para firmar el texto renegociado. Desde entonces, han pasado cinco años. La implementación ha avanzado, a pesar de que gran parte de sus puntos gruesos han tenido que ser asumidos por el Gobierno del presidente Iván Duque Márquez, quien hizo parte de los grupos que se opusieron.El mismo expresidente Santos, promotor del acuerdo que lo hizo merecedor del Premio Nobel de Paz en 2016, destacó el éxito de que más del 95% de los guerrilleros dejaron las armas. "Es un porcentaje mucho más alto que cualquier acuerdo del pasado reciente", dijo Santos a El Espectador.El exmandatario también hizo referencia a los opositores que amenazaron con acabar con lo pactado. "No pudieron hacer trizas el acuerdo, aunque lo quisieron. Este es un tren que quisieron descarrilarlo y detenerlo, pero el tren cinco años después sigue y sigue avanzando", comentó en la misma entrevista.Sin embargo, el camino que también falta por recorrer es bastante largo, pues, muchos de los procesos que quedaron plasmados en el papel aún no se han consolidado, el asesinato de excombatientes ya se aproxima a los 300 y los jefes de la extinta guerrilla persisten en la exigencia de garantías de seguridad para el ejercicio político.¿Qué ha obtenido Colombia con la firma del Acuerdo de Paz?Sputnik consultó a Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), organización que ha seguido de cerca los avances y los inconvenientes de la puesta en marcha del pacto que dio fin a la confrontación, para conocer sus reflexiones sobre la fecha histórica.Uno de los logros más importantes destacado por González Posso es que las agresiones y muertes por violación del derecho internacional humanitario han tenido una disminución que es notable."El número total de víctimas al año ha caído de 540.000 en 2008 a 280.000 en 2014 y, finalmente, a menos de 100.000 en 2020. Los homicidios de persona protegida en razón del conflicto armado han caído a menos de 1.000 personas al año desde 2016 y en los últimos años a menos de 600", señala el director de Indepaz.En contraste, subraya que entre 2017 y 2020 se presentó un aumento del asesinato de líderes sociales, excombatientes y personas defensoras de la paz y, si bien considera que es una situación preocupante, asegura que no es una amenaza a la implementación.En ese mismo sentido, el académico y exministro de Salud (1990-1992) manifiesta que una de los más destacados logros de la firma se refleja en el acompañamiento excepcional de la ONU y la colaboración de países del mundo que aportan a la transición.Por otra parte, advierte que una de las principales fallas del Acuerdo de Paz provino de sectores gubernamentales que apoyaron su firma en el Teatro Colón, entre ellos, los liderados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010)."La primera falla se desprende del pacto realizado con el uribismo por parte de sectores que habían apoyado el Acuerdo del Colón y pasaron a promover la candidatura de Iván Duque en la segunda vuelta de las presidenciales en 2018. Ese pacto se basó en la prioridad que dieron desde Cambio Radical, Partido de la U y el oficialismo liberal a la tarea de atajar al candidato del centro izquierda a riesgo de la sustitución del texto del Acuerdo", concluye Posso, para quien, sin esas movidas políticas no se hubiesen puesto en riesgo a parte del pacto."Acuerdo de Paz no ha habido"Si bien han pasado cinco años desde que el Acuerdo se empezó a implementar, los opositores, principalmente adversarios del expresidente Santos, continúan con los ataques a lo logrado.El expresidente Álvaro Uribe Vélez envió una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la que asegura que no ha habido tal acuerdo y que, al contrario, lo que se firmó afectó la legislación colombiana."Acuerdo de Paz no ha habido. Simplemente se fracturó la legislación nacional y se desafió la Internacional al dar impunidad total y elegibilidad política a personas responsables de delitos atroces, por ejemplo, de secuestro y violación de menores. Más aún, no se quiso aceptar por el gobierno de entonces la alternativa que propuso la oposición para que estas personas por lo menos cumplieran una sanción razonable antes de ejercer la actividad legislativa", dice el primer punto de la carta de Uribe.Uribe insiste en que con el acuerdo, Colombia se salió "de la regla de las democracias occidentales que exige la pena privativa de la libertad y la no elegibilidad política de los responsables de delitos atroces".Lo que dice el expresidente se cimenta en que el Acuerdo de Paz creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una alta corte que entró a hacer parte del estamento judicial colombiano, encargada de juzgar los crímenes cometidos en la guerra.Además, hace referencia a la llegada de líderes de las FARC a ocupar escaños en el Congreso de la República de manera directa, pues, aunque se sometieron a la votación popular, el texto garantiza cinco curules en la Cámara de Representantes y cinco en el Senado durante los períodos 2018-2022 y 2022-2026.El exmandatario, férreo enemigo político de Santos, acusa al acuerdo de permitir un aumento en las hectáreas sembradas de coca. "El Acuerdo y las medidas concordantes del Gobierno de entonces, como la prohibición de la fumigación, dejaron al actual Gobierno en serias dificultades para erradicar esos cultivos. Y con el riesgo de minas antipersonas que han asesinado a tantas personas que participan en la erradicación manual", apunta Uribe en su carta a la ONU.Tras un lustro de la firma, paradójicamente el Acuerdo de Paz aún tiene por reto lograr un consenso político para que la implementación sea integral y el país político no se centre en debates sobre su conveniencia.Aunque parezca increíble, la campaña presidencial en Colombia, que podría dar un giro hacia los sectores de izquierda con la candidatura de Gustavo Petro, todavía tiene componentes argumentales de 2018, en donde se escuchan candidatos que critican y hablan de posibles modificaciones a lo firmado.El Acuerdo de Paz en cifras de Indepaz

