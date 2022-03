https://mundo.sputniknews.com/20220328/el-kremlin-califica-de-alarmantes-los-exabruptos-de-biden-sobre-putin-1123654960.html

El Kremlin califica de alarmantes los exabruptos de Biden sobre Putin

MOSCÚ (Sputnik) — El Kremlin ha calificado de alarmante las salidas de tono del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre su homólogo ruso, Vladímir... 28.03.2022, Sputnik Mundo

El funcionario subrayó que las declaraciones de Biden se registran escrupulosamente.Al concluir su gira europea, el mandatario norteamericano intervino el 26 de marzo en Polonia con un largo discurso dedicado a la crisis ucraniana.Biden arremetió contra Rusia y el liderazgo del país por la operación especial para la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. E incluso llegó a decir que Putin "no puede quedarse en el poder". Poco después funcionarios de la Casa Blanca refutaron sus palabras, diciendo que el presidente estadounidense no se refería al Gobierno de Putin en Rusia.Negociaciones de Rusia y UcraniaPeskov también destacó que las negociaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana siguen sin avanzar.Según el vocero presidencial, Moscú sigue siendo reacio a revelar detalles de las conversaciones porque considera que esto podría perjudicar el proceso de negociación.Al comentar los planes de celebrar nuevas consultas ruso-ucranianas en Estambul, Peskov aclaró que no es probable que comiencen este 28 de marzo, sino que se espera que se produzcan el martes.En cuanto a la posible reunión de los líderes de ambos países, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, tras las conversaciones en Turquía, el portavoz del Kremlin constató que de momento es imposible. Tampoco las delegaciones en el encuentro discutirán un canje de prisioneros, precisó.Imágenes "horripilantes"El portavoz calificó de "horripilantes" las imágenes de un video que muestra a combatientes ucranianos disparando a las piernas de militares rusos cautivos y exigió castigo para los responsables.Durante una comparecencia ante los periodistas, Peskov recordó que el Comité de Investigación ruso abrió un caso para esclarecer todas las circunstancias del incidente, supuestamente ocurrido en una base de combatientes ucranianos en la provincia de Járkov.El video de las torturas también provocó indignación en Kiev.Un asesor de la oficina presidencial de Ucrania, Alexéi Arestóvich, dijo que lo ocurrido es "absolutamente inadmisible" y "tiene indicios de un delito de guerra (...) sin prescripción ni amnistía en el derecho nacional e internacional".Referéndum sobre la incorporaciónPeskov evitó responder en qué fechas podría convocarse un referéndum sobre la incorporación de la República Popular de Lugansk (RPL) a la Federación de Rusia.El dirigente de la RPL, Leonid Pásechnik, mencionó el 27 de marzo que el plebiscito podría celebrarse en un futuro próximo."No sé, habría que preguntarle a Pásechnik, se trata de un Estado reconocido como independiente y soberano por la Federación de Rusia", dijo el representante del Kremlin.Acuerdos alcanzados en Nagorno KarabajEl portavoz ruso también aseveró que las partes en conflicto en Nagorno Karabaj deben cumplir con los acuerdos previamente alcanzados.El 24 de marzo, desde Nagorno Karabaj afirmaron que las fuerzas azerbaiyanas cruzaron la línea de contacto en la zona de la aldea de Parukh, en la provincia de Askeran.También añadieron que los representantes del Ejército de Defensa de Nagorno Karabaj y el contingente ruso de mantenimiento de la paz "intentan impedir el avance del enemigo mediante negociaciones y devolverlo a sus posiciones iniciales".A su vez, el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán alegó que las informaciones de los medios de comunicación armenios sobre la violación de la línea de contacto en Nagorno Karabaj por su país eran falsas. Bakú aduce que no registró enfrentamientos ni incidentes en la zona.

