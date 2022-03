https://mundo.sputniknews.com/20220321/la-ocasion-en-la-que-benito-juarez-trato-de-abrir-paso-gratuito-a-eeuu-por-el-istmo-de-tehuantepec-1123204147.html

La ocasión en la que Benito Juárez trató de abrir paso gratuito a EEUU por el Istmo de Tehuantepec

Sus condiciones lo convierten en un enlace estratégico no sólo a nivel de México, sino en una perspectiva continental: se trata del Istmo de Tehuantepec, el... 21.03.2022, Sputnik Mundo

Entre los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, en Veracruz y Oaxaca respectivamente, median tan sólo unos 321 kilómetros, además de que ambos cuentan con infraestructura para embarcaciones que podrían dar ruta a Cádiz, Dakar, Liverpool, Lisboa, Lima, Valparaíso, La Habana, Buenaventura o bien Hong Kong, Yokohama, Sídney o Yakarta.Esta relevancia regional ha determinado que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ubique ahí una de las obras prioritarias de su sexenio.Se trata de la construcción del Corredor Interoceánico para unir ambas terminales navales, una ruta que podría dar competencia al famoso Canal de Panamá en su elaboración de rutas internacionales que eviten a los barcos tener que atravesar el continente americano hasta el Estrecho de Magallanes, en el sur de Chile.Pero antes de López Obrador, el Istmo de Tehuantepec ya ha sido foco de interés de otros presidentes mexicanos.Incluso hubo uno que, a cambio de un relativo equilibrio político, buscó ofrecerlo con ventajas y beneficios a los Estados Unidos: el mismísimo Benito Juárez.Tratado McLane-OcampoEl 14 de diciembre de 1859 representantes de los gobiernos de México y Estados Unidos se reunieron en el puerto de Veracruz para firmar un acuerdo que daría privilegios económicamente incalculables al otorgar facilidades al cruce de mercancías estadounidenses por el estrecho mexicano.Formalmente es conocido como Tratado de Tránsito y Comercio y lo firmaron un enviado especial del presidente James Buchanan, Robert McLane, y el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno juarista, Melchor Ocampo, recuerda la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en un artículo de divulgación histórica.Once artículos conformaban el documento, donde el primero autorizaba un derecho de tránsito a perpetuidad por el Istmo de Tehuantepec para ciudadanos y bienes de Estados Unidos."En el artículo 3, el Gobierno mexicano se comprometía a no imponer derechos a las mercancías estadounidenses que circularan por el mencionado istmo, salvo las destinadas a consumirse en México. El artículo 5 permitía la participación del ejército estadounidense 'con el consentimiento o a petición' del Gobierno de México para ayudar a la defensa de los puertos y las rutas de dicho territorio", recuerda la comisión defensora.Además, se autorizaba a las fuerzas armadas estadounidenses actuar militarmente sin previa autorización ante situaciones excepcionales de peligros imprevistos o inminentes para las vidas o propiedades de ese país."El artículo 7 cedía a perpetuidad el derecho de paso entre las ciudades Camargo o Matamoros, por la vía de Monterrey, hasta el puerto de Mazatlán. Finalmente, el artículo 10 estipulaba que, a manera de compensación por la pérdida en rentas con este acuerdo, el Gobierno mexicano recibiría 4 millones de pesos, la mitad de los cuales se pagarían al firmarse el tratado", advierte la CNDH.¿Qué orillaba a Juárez a esto?Como presidente y político profesional, Juárez enfrentó algunos de los episodios más complejos de la historia de México.Uno de ellos fue la restauración de la república, alcanzada en 1867, luego de que el francés Napoleón III y el austriaco Maximiliano de Habsburgo impusieran un imperio en México, que terminó con la ejecución del archiduque en Querétaro.Y otro fueron las llamadas guerras de Reforma, con la que el bloque conservador del país buscaba derogar la constitución de 1857 por la vía armada, conservar privilegios heredados de la monarquía española en el país y desbarrancar la intención juarista de separar la iglesia del Estado."El 17 de diciembre de 1857 se difundió en todas las calles de la Ciudad de México el Plan de Tacubaya, con el que se abolía la Constitución de 1857. Benito Juárez, en funciones de presidente de la Cámara e Diputados, fue llevado a prisión en el mismo palacio para efectuarse el cambio político", recuerda la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un material de divulgación.Es en este contexto que Juárez buscaba con urgencia dinero para financiar su guerra de resistencia contra el bando conservador, lo que impulsó la idea de otorgar facilidades estadounidenses en Tehuantepec a cambio de inyecciones económicas.Un plan entreguista que no se consolidóNo obstante las firmas de McLane y Ocampo en el documento, el tratado nunca entró en vigor pues el senado de Estados Unidos no lo ratificó."Inmerso este país en su Guerra de Secesión, (el tratado) podía fortalecer a los estados separatistas y esclavistas del sur", valora la CNDH, lo que frenó su aplicación pese a las jugosas ventajas que concedía a Estados Unidos.Con el acuerdo, Juárez también buscaba ganar el reconocimiento internacional para su gobierno, escenario en el que la negociación de Melchor Ocampo fue fundamental, de acuerdo con la historiadora Patricia Galena."Una vez logrado este objetivo (del reconocimiento) los liberales se fortalecieron ante sus opositores y sus acreedores europeos. Este garante implicó la retirada de Inglaterra y España. Francia quedó evidenciada en su política anexionista", evalúa el organismo defensor."Además, México también mejoró su posición para buscar recursos con prestamistas particulares, estadounidenses y europeos. En este sentido, el Tratado McLane-Ocampo parece más un acto meramente pragmático por parte de Benito Juárez, quien pudo financiarse para ganar la guerra un año después", abunda.

