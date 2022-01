https://mundo.sputniknews.com/20220121/acuerdo-de-amlo-para-blindar-megaobras-resiste-el-ataque-de-la-oposicion-en-el-senado-1120612576.html

Acuerdo de AMLO para blindar megaobras resiste el ataque de la oposición en el Senado

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN) rechazó la acción de inconstitucionalidad que promovieron 47 senadores de oposición en contra del... 21.01.2022, Sputnik Mundo

En la lista de acuerdos de notificaciones de la SCJN se informa que la acción de inconstitucionalidad 184/2021, promovido a finales de diciembre, no procede ya que "el acto impugnado no es una norma de carácter general contenido en algún instrumento que tenga el carácter de ley o tratado internacional".Con esta determinación, el expediente se considera concluido, por lo que únicamente sigue vigente la acción de inconstitucionalidad que inició el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI) para no reservar la información de megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec al ser considerados temas de seguridad nacional.Los ministros de la corte otorgaron una suspensión al INAI para que los datos de obras de infraestructura no se reserven; sin embargo, el máximo tribunal mexicano aún debe resolver en definitiva la acción de inconstitucionalidad.El pasado 22 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que considera como de interés público y de seguridad nacional la información relacionada con cualquier proyecto de infraestructura.Lo anterior fue calificado por la oposición mexicana como una forma ocultar información pública, lo cual fue negado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando la SCJN otorgó la suspensión al INAI."La Corte también resuelve que es válido el acuerdo que emití, que di a conocer y que solamente tengo que, o tenemos, como gobierno, que presentar los informes para que haya transparencia, que siempre dijimos que se iba a hacer así, que no era un asunto de transparencia, no era ocultar información, sino era para poder avanzar, simplificar los trámites", declaró el mandatario en la conferencia matutina del 15 de diciembre.

