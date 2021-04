https://mundo.sputniknews.com/20210412/una-leccion-no-aprendida-asi-fue-la-guerra-civil-que-coloco-a-eeuu-al-borde-del-abismo-1111082907.html

Una lección no aprendida: así fue la guerra civil que colocó a EEUU al borde del abismo

Se cree que las discrepancias sobre la abolición de la esclavitud en Estados Unidos fueron la causa principal de la guerra civil en el país. El conflicto duró entre 1861 y 1865. Sin embargo, no fueron el único desencadenante. Y es que desde hacía mucho tiempo las contradicciones entre el norte y el sur se habían ido intensificando.Dichas contradicciones se manifestaron en muchos ámbitos, incluido el económico, el territorial y el social. Con la elección de Abraham Lincoln en 1860 como presidente, el conflicto armado entre el sur y el norte pasó a ser inevitable. La Carta magna de Estados Unidos no prohibía la secesión, es decir, cualquier estado tenía derecho a abandonar el país. Desde el principio la federación norteamericana había sido una unión bastante laxa con un poder federal débil. Con el paso del tiempo esto cambiaría, hasta convertirse en una nación más centralizada. El primer estado en proclamar su salida de EEUU fue Carolina del Sur. Anunció su secesión el 20 de diciembre de 1860. Le siguieron seis estados meridionales: Misisipi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas. Dichos estados entendían que tenían mucho en común: todos compartían intereses políticos y económicos y, además, corrían el riesgo de ser atacados por Washington. Así que formaron los Estados Confederados de América. Más tarde, a esta confederación se unieron los estados de Virginia, Arkansas, Carolina del Norte y Tennessee.El preludioLos estadounidenses del norte del país creían que con el paso del tiempo la esclavitud pasaría a ser una cosa del pasado. Con el paso del tiempo se volvía cada vez menos rentable. No obstante, en el siglo XIX en la economía de los estados meridionales de EEUU —centrada en la producción de tabaco— se vivió una revolución que consistió en pasar a cultivar algodón.La demanda por este producto iba creciendo a un ritmo muy acelerado. Los terratenientes del sur de EEUU buscaron expandir sus posesiones hacia el oeste, a los territorios de EEUU recién incorporados. La necesidad de usar a esclavos creció, y dichos terratenientes querían usar a los suyos en los nuevos territorios. Ello contradecía los intereses de los estados septentrionales.Los empresarios norteamericanos del norte también buscaban aprovechar las posibilidades que les ofrecían las tierras del oeste, pero querían crear granjas sin usar mano esclava y desarrollar sus empresas para poder competir con los sureños. De acuerdo con el compromiso de Misuri de 1820, la exclavitud se prohibía al norte de la línea divisoria marcada en el paralelo 36º 30'.El norte y el sur cumplieron con este compromiso hasta finales de la década de 1840, cuando se planteó la posibilidad de usar el trabajo esclavo en los territorios que EEUU conquistó de México entre 1846 y 1848. Como consecuencia de ese conflicto armado, Washington se hizo con enormes territorios que luego pasaron a ser conocidos como estados de Nuevo México, Arizona, Nevada y California. Además, se incorporaron partes de los estados actuales de Colorado y Wyoming.En marzo de 1854 nació el Partido Republicano. Uno de los objetivos clave del partido fue la abolición de la esclavitud en todo el territorio. Seis años después, en 1860, Lincoln —partidario de su abolición— ganó en las presidenciales. Esta victoria mandó una señal al sur: al creer que su estilo de vida y su economía peligraban, anunciaron su independencia de EEUU.El transcurso del conflictoUna vez la confederación fue proclamada, las autoridades del sur empezaron a establecer su control sobre diferentes instalaciones militares. La mayoría de ellas se rindió ante la confederación sin derramar sangre. Pero hubo una excepción: el Fuerte Sumter. La guarnición de este fuerte se negó a deponer las armas ante las fuerzas de la Confederación, y estas últimas atacaron el baluarte el 12 de abril de 1861. Se daba así inicio a la guerra civil. Tras un bombardeo de 34 horas, los defensores del fuerte tuvieron que rendirse. Fue la primera victoria de las tropas confederadas. Lincoln introdujo medidas duras en respuesta al ataque contra el Fuerte Sumter al acusar a los estados meridionales de sedición. El presidente proclamó el inicio del bloqueo naval de la costa de los Estados Confederados y lanzó una campaña de conscripción en el país. La principal meta del norte fue preservar la unidad de EEUU, mientras que el sur luchó por el reconocimiento de su independencia y soberanía.Estaba previsto que las tropas confederadas atacaran Washington. De esta manera obligarían al Gobierno de EEUU a aceptar las condiciones de las autoridades confederadas. El norte buscaba desplegar sus fuerzas terrestres y navales alrededor de la Confederación para sofocar la rebelión y destruir las fuerzas enemigas.En 1863 ya quedó claro que el conflicto se alargaría. Las fuerzas del norte se hicieron con una ventaja considerable cuando 186.000 afroamericanos se alistaron en el Ejército de EEUU. Otros 250.000 afroamericanos sirvieron en la retaguardia.La posición de Abraham Lincoln en el exterior se fortaleció en 1863. Uno de los socios más importantes de EEUU en aquella época fue el Imperio ruso, al que le interesaba que EEUU se mantuviese unido porque tanto Washington como San Petersburgo eran adversarios de Londres y París en aquella época. El fin de la guerra y las consecuencias actualesA partir de marzo de 1864 las fuerzas del norte asestaron una serie de fuertes golpes al sur. Y ello condujo al triste desenlace de la guerra para los Estados Confederados. En abril de 1865 el Ejército de la Confederación fue rodeado, y tuvo que capitular. La guerra civil estadounidense fue el conflicto armado más sangriento en la historia del país. El norte tuvo que lamentar la pérdida de 360.000 vidas humanas, y en el sur fallecieron alrededor de 258.000 efectivos. La esclavitud acabó por prohibirse mediante la 13 enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Entró en vigor el 18 de diciembre de 1865. Pero no marcó el inicio de la vida libre para los afroamericanos. Durante décadas se sometieron a políticas de represión y segregación.Hasta el día de hoy aquel conflicto tiene su eco en los afroamericanos. Algunos de los descendientes de aquellos esclavos se ven abocados a un trato distinto por parte de los blancos y de la Policía. En los últimos años los crímenes por motivos raciales se han convertido en uno de los temas clave de la política nacional de Estados Unidos. En particular, han aparecido movimientos como Black Lives Matter, que luchan por los derechos de los afroamericanos.Las motivaciones de los Estados Confederados siguen vivas. En algunas ciudades del sur de EEUU todavía existen monumentos a sus militares. Sin embargo, tras una serie de incidentes con los afroamericanos las autoridades empezaron a demoler dichas estatuas. El estado de Misisipi cambió su bandera en noviembre de 2020, y es que hasta entonces conservaba simbología de la confederación.El Partido Republicano, que en el aquel entonces luchó por la abolición de la esclavitud, actualmente sigue una política mucho más conservadora y representa más los intereses de los estadounidenses blancos que los de los afroamericanos. En otras palabras, las ideas de la Confederación no han desaparecido todavía y EEUU tiene que cubrir un largo camino para deshacerse de este triste pasado y de esta ideología del odio. El país corre el riesgo de un nuevo conflicto civil si vuelve a cometer los errores del pasado.

