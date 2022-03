Las obras prehispánicas, además del penacho de Moctezuma, que alberga el Museo de Viena | Fotos

https://mundo.sputniknews.com/20220310/las-obras-prehispanicas-ademas-del-penacho-de-moctezuma-que-alberga-el-museo-de-viena--fotos-1122923720.html

El penacho de Moctezuma, emperador mexica que atestiguó el arribo de la invasión española a Tenochtitlán, es resguardado en el Museo Etnográfico de Viena... 10.03.2022, Sputnik Mundo

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha expresado en varias ocasiones que el penacho forma parte del patrimonio cultural del país, por lo que debería estar resguardado en territorio mexicano y no en un recinto europeo, e incluso ha emprendido una estrategia diplomática en busca de recuperarlo.El penacho llegó a Europa luego de que el conquistador Hernán Cortés se lo enviara al rey Carlos I de España, a su vez Carlos V de Alemania, territorio que en ese entonces, el siglo XVI, se encontraba bajo dominio español.Pero esta obra no es la única pieza prehispánica que alberga el Museo Etnográfico de Viena.Por el contrario, el recinto cultural austriaco organizó una exhibición dedicada a la cultura mexica, también llamada azteca, con piezas originales entre sus estantes y extendida entre octubre de 2020 y junio de 2021.En paralelo al presidente López Obrador, en varias ocasiones la Secretaría de Cultura federal, a cargo de Alejandra Frausto, ha intentado frenar la subasta de obras prehispánicas ofertadas en diferentes ciudades de Europa por miles de euros.Frausto argumenta que esas obras pertenecen a la sociedad mexicana y conforman parte sustancial de su identidad, por lo que no deberían ser utilizadas en la especulación económica y menos por agentes extranjeros.El Museo Etnográfico de Viena expuso en su exhibición de 2021 más de 200 artefactos originales, algunos prestados por colecciones mexicanas del Museo del Templo Mayor y el Museo Nacional de Antropología, ambos ubicados en la Ciudad de México, pero también por el Museo Real de Arte e Historia, de Bruselas, Bélgica.También contribuyeron el Museo Nacional de Dinamarca, el Tropenmuseum y el Museo Folclórico de Leiden, ambos de Países Bajos, el Museo de Culturas, de Basilea, Suiza, y el Museo de Rothenbaum, en Hamburgo, Alemania.En la exposición también participó el Museo de Historia del Arte de Viena, con piezas integradas a su colección a pesar de ser de origen mexicano.Si bien la posesión de estos bienes artísticos se remonta a los tiempos de Cortés y su relación con el rey Carlos V, una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) identifica tres orígenes de los objetos albergados en el recinto europeo.El primero es la colección del Castillo de Ambras, cuyo inventario se estableció en 1596 como parte de los dominios de la casa de Habsburgo, a la que pertenecían tanto Carlos V como el archiduque Maximiliano, quien también participaría de una invasión a México en la década de 1860, episodio narrado por el novelista mexicano Fernando del Paso en su obra Noticias del imperio.El segundo origen de estas piezas, identificado por el investigador Jesús Nava Rivero, doctor en antropología cultural por la Universidad de Viena, en un artículo publicado por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, es la colección que configuró el fraile y botánico Dominik Bilimek, amigo de Maximiliano.En 1978 el Museo de Etnología de Viena recibió la colección del religioso.La tercera fuente identificada por el especialista es la colección de Philipp Becker, que fue obsequiada en 1897 al recinto museográfico por Georg Hass.

