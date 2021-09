https://mundo.sputniknews.com/20210930/seis-episodios-historicos-para-conocer-a-jose-maria-morelos-caudillo-de-la-independencia-de-mexico-1116620730.html

Seis episodios históricos para conocer a José María Morelos, caudillo de la Independencia de México

Este 30 de septiembre de 2021 el gobierno de México conmemoró 256 años del nacimiento de José María Morelos y Pavón, líder militar en la guerra de...

¿Pero quién fue este insurgente que, a la muerte de Miguel Hidalgo, dirigió la insurrección de independencia contra la monarquía de España en México hasta su ejecución en Ecatepec, Estado de México, en 1815?Nacido en Valladolid, el territorio que hoy conforma Michoacán, en el suroeste mexicano, Morelos estudió en el Colegio de San Nicolás y se ordenó como sacerdote, lo que le permitió ejercer como cura en Carácuaro, donde tuvo conocimiento del levantamiento armado que inició su antiguo maestro en el colegio, el también cura Hidalgo.La primera misión militar: Acapulco"Tuvo un encuentro con el caudillo [Hidalgo] en Charo e Indaparapeo, donde recibió la misión de levantarse en armas en la costa sur de la Nueva España, siendo su principal objetivo la toma del puerto de Acapulco", recuerda un texto conmemorativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)."Paulatinamente se fue convirtiendo en un peligro para el gobierno virreinal por la cantidad de simpatizantes que había alcanzado a reunir y que compartían su misma causa, lo que le permitió resistir y enfrentarse a las mejores fuerzas del ejército virreinal, que fueron habilitadas para acabar con los insurgentes que lideraba", añade la dependencia federal.Morelos tomó con éxito el puerto de Acapulco, en el actual estado de Guerrero, un punto estratégico en el océano Pacífico para la Nueva España.Heredar el liderazgoMiguel Hidalgo fue asesinado en 1811 por motivar el levantamiento en armas en México desde septiembre de 1810. Su ejecución derivó en que Morelos asumiera la dirigencia política, militar e idológica del movimiento de independencia.De Hidalgo tomó Morelos conocimientos e ideales derivados de textos políticos y filosóficos de la Revolución francesa, ocurrida en 1789. Entre 1811 y 1813 conquistó la mayor parte del sur de México.Los Sentimientos de la NaciónAdemás de liderar operaciones militares, José María Morelos ejerció el pensamiento político e histórico, que condensó en el texto de Los Sentimientos de la Nación, acerca de los principios de la insurgencia mexicana.Este documento fue promulgado el 14 de septiembre de 1813 y condensa en 23 puntos ideas sobre la esencia de la lucha de la independencia, la libertad de América del Norte, la disolución de un gobierno central en una autoridad representativa y su división en poderes legislativo, ejecutivo y judicial, señala el Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones de México (INEHRM).Además, el texto reconocía a la religión católica como la oficial en los territorios americanos y definió el 16 de septiembre como fiesta nacional en reconocimiento al inicio del movimiento independiente.El sitio de CuautlaLas fuerzas rebeldes bajo el comando de Morelos fueron sitiadas en Cuautla por el ejército realista a cargo de Félix María Calleja durante 72 días, entre el 19 de febrero y el 2 de mayo de 1812.A pesar de colocarlo en una posición de resistencia, este episodio es uno de los más celebrados de la carrera militar de Morelos porque logró sobreponerse a la amenaza de las fuerzas españolas y romper el asedio."Buena parte de los defensores de Cuautla eran negros y mulatos provenientes de la costa de Nueva España, disponían de machete, fusiles y de 16 cañones de varios calibres", recuerda el recinto de investigación. Hermenegildo Galeana, Leonardo Bravo, Mariano Matamoros y Víctor Bravo colaboraron con el insurgente en la resistencia.La constitución de ApatzingánEn busca de dotar de significado y orientación política a la insurgencia militar, José María Morelos convocó al Congreso de Anáhuac, reunido en Chilpancingo, de donde surgiría la constitución de Apatzingán, promulgada el 22 de octubre de 1814.De acuerdo con la Sedena, se trata del antecedente más claro de la primera constitución vigente en forma en México, que entraría en vigor hasta 1824, 10 años después, luego de la consumación de la independencia en 1821.La constitución de Apatzingán no entró en vigor porque se promulgó cuando la guerra contra las fuerzas españolas aún no había concluido y no existían condiciones políticas para que México ejerciera un marco legal propio e independiente.Los 242 artículos de la constitución de Apatzingán, sin embargo, integraron varios de los ideales de Morelos, y el documento quedó dividido en dos partes, los principios constitucionales y la forma de gobierno mexicana.Esta carta magna fijaba ya los conceptos de soberanía, ciudadanía, igualdad ante la ley y respeto a la libertad, además de buscar proteger a los pobres mediante la moderación de la opulencia y el aumento de su jornal.Derrotas, captura y fusilamientoPese a la promulgación de la carta magna de Apatzingán, en ese mismo 1814 comenzó la decadencia de Morelos.El asesinato de algunos de sus mejores jefes militares, el cansancio de varios de sus soldados, que incluso buscaron el indulto de la corona española, derivó en que el Congreso de Anáhuac le retirara el ejercicio del poder ejecutivo a Morelos.Además, Félix María Calleja continuó asediándolo. El 5 de noviembre de 1815 Morelos fue capturado por sus rivales militares, para ser sometido desde el día 22 del mismo mes a tres procesos en su contra, ante la Inquisición, el de la iglesia católica y el de las autoridades civiles.Las autoridades eclesiásticas lo degradaron de su condición de sacerdote y, hallado culpable, fue condenado a muerte para luego fusilarlo el 22 de diciembre de 1815 en el actual municipio de Ecatepec, en el Estado de México.

