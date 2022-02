https://mundo.sputniknews.com/20220223/el-apoyo-de-nicaragua-a-rusia-y-un-camino-comun-hacia-la-paz-1122121489.html

El apoyo de Nicaragua a Rusia y un camino común hacia la paz

El apoyo de Nicaragua a Rusia y un camino común hacia la paz

Nicaragua apoya el reconocimiento de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, decisión adoptada por el presidente Vladimir Putin tras el incumplimiento... 23.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-23T15:17+0000

2022-02-23T15:17+0000

2022-02-23T15:17+0000

américa latina

nicaragua

rusia

conflicto en el este de ucrania

ucrania

política

seguridad

frente sandinista de liberación nacional (fsln)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1122121370_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b21b0d2119c012619454e307221a488f.jpg

De acuerdo con el sociólogo e investigador Denis Palma, el respaldo a Rusia resulta un tema recurrente en las intervenciones del mandatario Daniel Ortega, frente al aparato mediático dirigido por Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que presenta a Moscú "como una potencia agresora"."La actuación del Ejecutivo ruso responde, según sus propios argumentos en la Cámara Alta del Parlamento y en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a la protección de las poblaciones civiles radicadas en esos territorios ante los ataques de Kiev. Rusia llamó, en varias ocasiones, a la detención de esas agresiones, y la petición fue desoída ", sentenció.Para el experto, Putin, en una maniobra inteligente, cambió la situación en la mesa porque ya Ucrania no arremete contra dos territorios rebeldes, sino que enfrenta a repúblicas independientes. Sumado a ello, Moscú también reconoció las constituciones de Donetsk y Lugansk, "solo queda entonces la vía de la negociación", acotó.De ahí que Nicaragua suscriba esa postura al considerarla como el camino hacia la paz, la estrategia para evitar el conflicto y la apertura a la posibilidad de establecer acuerdos similares al denominado Protocolo de Minsk, establecido en 2014 con el objetivo de poner fin al conflicto entre separatistas prorrusos y combatientes ucranianos.Camino común hacia la pazPalma aseguró que Nicaragua y Rusia son aliadas en la lucha por la paz, estabilidad, equilibrio, seguridad y desarrollo. "No podemos dejar de serlo", advirtió. A su juicio, la solidaridad de Nicaragua viene de un país que conoce de cerca las consecuencias negativas de las sanciones, los bloqueos y las arremetidas.Incluso, el presidente Ortega estableció, en varios de sus discursos de estas últimas semanas, un paralelismo entre la situación actual de Rusia y las agresiones contra la Revolución Sandinista durante la década de 1980, cuando EEUU mantenía bases militares en las fronteras con Costa Rica y Honduras con fuerzas organizadas y entrenadas por la Casa Blanca.Según la politóloga Josseline Yaleska Muñoz Berroterán, el respaldo al Kremlin anunciado por el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) demuestra la fortaleza de los lazos históricos, iniciados hace más de tres décadas cuando la antigua URSS apoyó a Nicaragua durante la "guerra impuesta", financiada desde el territorio norteño.Muñoz Berroterán aludió al paralelismo que establece Ortega en sus discursos entre el golpe de Estado contra Víktor Yanukóvich en 2014 en Ucrania y los actos de desestabilización acontecidos en Nicaragua en 2018, provistos del mismo guión y montaje, si bien no lograron su objetivo en el país centroamericano."Antes de 2014 existían en Ucrania movimientos políticos y ONG financiadas por países europeos y EEUU, desde dónde se construyó una agenda mediática golpista y las bases para el establecimiento de una administración favorable a su visión geopolítica y desconocedora de la diversidad y la riqueza cultural de la sociedad, muy arraigada a Rusia", señaló.La especialista en política internacional mencionó también el respaldo a la reincorporación de la península de Crimea tras un referéndum el 16 de marzo de 2014, en el cual 96,77% de la población optó por la incorporación a Rusia."Estoy seguro que sí ahí lo someten a una elección o a un referéndum (…) la gente va a votar por incluso anexarse a Rusia, que fue lo que hizo Crimea: regresó a la situación en la que se encontraba antes de la caída de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque es una población rusa y no está sometida a los dictados de la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos", aseguró Ortega este lunes en alusión a Donetsk y Lugansk.Visitas de altos funcionarios rusosPalma subrayó que las visitas de altos funcionarios rusos a Nicaragua demuestran la voluntad de ampliar las relaciones económicas y comerciales y la valoración a la postura mantenida por Nicaragua, Venezuela y Cuba en su lucha por la paz, el bienestar social y la autonomía.El 17 de enero, Managua fue uno de los tres destinos en la región de una delegación rusa encabezada por el viceprimer ministro, Yuri Borísov, que arribó poco más de 20 días después del anuncio de Moscú de la ampliación del intercambio estratégico en todos los ámbitos con los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.Igualmente, el presidente de la Duma Estatal de Rusia, Viacheslav Volodin, tiene en agenda una intervención el 24 de febrero ante la Asamblea Nacional de Nicaragua y un diálogo con el jefe de Estado Daniel Ortega sobre temas de cooperación.Desde el retorno al poder del Sandinismo, el 10 de enero de 2007, la intensidad de los lazos bilaterales tiene como reflejo, entre otros proyectos, la constitución del Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechnikov, centro que elabora actualmente formulaciones contra la gripe y produce la formulación CoviVac contra el COVID-19.Asimismo, mantienen un moderno y altamente equipado Centro de Capacitación Anti Narcóticos Rusia-Nicaragua, inaugurado en 2017 y con carácter regional, el cual ejecutó 15 programas de adiestramiento en 2020 y formó, al menos 410 profesiones del orden público el año último, período durante el cual el intercambio comercial ascendió a 96 millones de dólares.Rusia constituyó el destino frecuente de varias delegaciones gubernamentales en 2021, algunas de ellas encabezadas por el ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada. Además, Rusia, en la figura de Vladímir Putin y de su canciller Serguéi Lavrov, celebró el triunfo del FSLN en los comicios generales del 7 de noviembre de 2021.

https://mundo.sputniknews.com/20220222/de-la-cautela-a-las-criticas-a-biden-america-latina-reacciona-a-la-tension-en-ucrania-1122088927.html

https://mundo.sputniknews.com/20220222/especialista-cubano-rusia-tiene-todo-el-derecho-a-garantizar-su-propia-seguridad-1122093169.html

https://mundo.sputniknews.com/20211224/que-ventajas-tiene-la-relacion-politica-y-economica-entre-nicaragua-y-rusia-1119687921.html

nicaragua

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Danay Galletti Hernández https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

Danay Galletti Hernández https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Danay Galletti Hernández https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

nicaragua, rusia, conflicto en el este de ucrania, ucrania, política, seguridad, frente sandinista de liberación nacional (fsln)