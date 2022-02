https://mundo.sputniknews.com/20220218/nicaragua-y-rusia-la-defensa-de-la-paz-y-el-incremento-de-la-cooperacion--1121859048.html

Nicaragua y Rusia: la defensa de la paz y el incremento de la cooperación

Nicaragua y Rusia: la defensa de la paz y el incremento de la cooperación

Nicaragua fue uno de los 3 destinos en la región de una delegación rusa encabezada por el vice primer ministro, Yuri Borísov, poco más de 20 días después del... 18.02.2022

Cuba y Venezuela fueron también incluidas en el periplo.Precisamente, el alto cargo ruso confirmó el 17 de febrero desde el Centro de Convenciones Olof Palme la posibilidad de incrementar la cooperación, incluida militar y tecnológica, con Managua; la multiplicación del comercio bilateral, cuya cifra ascendió el año último a más de 160 millones de dólares, y la continuidad del apoyo otorgado, en más de cuatro décadas, al ejército nacional.El presidente nicaragüense Daniel Ortega, por su parte, reconoció que la lucha y defensa de la paz está siempre presente en las agendas políticas de ambos países y calificó como "el mejor referente de la humanidad" el heroísmo de los ciudadanos soviéticos en el enfrentamiento y derrota al nacismo y fascismo durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).A su juicio, en ese conflicto bélico de las primeras décadas del siglo XX, la entonces Unión Soviética salvó a Europa, a Estados Unidos y a la sociedad internacional, aspecto "que no se puede olvidar", sobre todo, en los momentos actuales cuando nuevamente los imperios atentan contra la armonía del orbe."Le expresamos al pueblo de Rusia y al presidente Vladimir Putin nuestra solidaridad, aliento y acompañamiento en esta lucha que libran por la paz. Estamos seguros que, una vez más, prevalecerá la paz sobre los intentos de guerra, expansión y agresión de los imperialistas", puntualizó el dirigente del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).Defensa de la multipolaridadLeonardo González, docente titular del departamento de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) consideró a Sputnik que para Rusia el respaldo de la nación centroamericana en la región resulta significativo, si bien el gigante euroasiático mantiene, como parte de su política exterior, relaciones amistosas y solidarias con numerosos países."El caso de Nicaragua no es excepcional, pues existe una historia común desde la construcción de la revolución popular contra uno de los representantes del gobierno estadounidense Anastasio Somoza y la victoria de ese movimiento social, el 19 de julio de 1979. A partir de ese triunfo, los dirigentes sandinistas orientaron su mirada geopolítica hacia la URSS", indicó el académico.La nación centroamericana valora de Rusia su hegemonía tecnológica y su carácter de líder en recursos y experticia en el sector energético; sumado a ello, la búsqueda de alianzas al otro lado del Océano Atlántico demuestra, según el experto, la visión de Moscú de un mundo multipolar y la necesidad de hermanamiento, similar a la estrategia enarbolada por Ortega y el FSLN.El país de lagos y volcanes respalda las acciones asumidas en el concierto geoestratégico por la Federación Rusa y para ese territorio euroasiático, "no somos simplemente una nación receptora de lo que producen o hacen", muestra de ello resulta el carácter de esta visita y las amplias posibilidades de colaboración mutua.La llegada de la representación rusa, conformada por ministros, viceministros, expertos en desarrollo económico, finanzas, industria, comercio, defensa, energía, protección y bienestar humano, está mediada por la renovación de la política exterior nicaragüense, desde el pasado 10 de enero, cuando Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo asumieron un nuevo mandato.González resaltó como una de las expresiones más recientes de esos vínculos el envío de dosis de las vacunas Sputnik V y Sputnik Light para el enfrentamiento al COVID-19, imprescindibles en la inmunización de la sociedad y la reducción de los contagios; así como, la concesión de permisos para producir en Managua la tercera vacuna registrada en Rusia, CoviVac.El docente recordó, asimismo, que ese territorio es el responsable del 40 % del gas suministrado a la Unión Europea y uno de los mayores fabricantes de fertilizantes nitrogenados y agroindustriales y mencionó cómo, desde el primer periodo de la administración del FSLN, comprendido entre 1979 y 1990, ayudó con donaciones de abono para la producción agrícola.Rusia: un socio cercanoPara la licenciada en relaciones internacionales y derecho, politóloga y militante del FSLN, Andrea Pérez, la consolidación de los lazos entre Rusia y Nicaragua encarnan una larga e histórica amistad, basada en el respeto a la independencia y soberanía nacional y la cooperación en materia de salud, educación, defensa, transporte y agricultura.De acuerdo con la especialista, el regreso del exguerrillero al máximo cargo del ejecutivo en el país centroamericano determinó un relanzamiento de los vínculos y la firma de numerosos memorándums de entendimiento y colaboración, uno de los más recientes fue el suscrito en diciembre de 2021 vinculado a la energía atómica con fines pacíficos.El documento, según trascendió, sienta las bases para el establecimiento de intercambio en una amplia gama de áreas, especialmente, respecto a la información a la ciudadanía sobre el uso de tecnologías nucleares, el desarrollo de la infraestructura nuclear en Nicaragua y el uso no energético de la energía atómica en la industria, agricultura y medicina."Rusia, desde luego, representa un significativo bastión en América Latina y el Caribe para combatir los intereses hegemónicos de Estados Unidos y construir un mundo multipolar. Es uno de nuestros socios más cercanos e, incluso, existe un mecanismo de reciente apertura denominado Asociación para la Cooperación Económica Ruso-Nicaragüense", argumentó a Sputnik.La visita de Yuri Borísov a Managua indica, desde el punto de vista geopolítico, la influencia de Moscú en la zona y el reconocimiento a uno de sus actores comerciales principales: "nuestra posición entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico es privilegiada y somos un país en resistencia continua frente a las embestidas del imperialismo estadounidense", aseguró Pérez.En su consideración, los encuentros bilaterales tienen como propósito afianzar el respaldo de los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Cuba en el área y reafirmar el papel del gigante euroasiático como gran socio regional, ante la nueva ola de agresiones contra el Kremlin y la posibilidad de que Washington le imponga sanciones.El 13 de febrero último, el portavoz del Pentágono, John Kirby, afirmó que la nación norteña no pretende aplicar medidas anticipadas contra Rusia, si bien un grupo de legisladores estadounidenses aboga, desde hace meses, por la realización de un ataque preventivo financiero como consecuencia de la situación en Ucrania, independientemente de si invada o no ese país.

