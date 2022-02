https://mundo.sputniknews.com/20220222/el-presidente-de-nicaragua-respaldada-reconocimiento-de-rusia-a-la-independencia-de-donbas-1122026534.html

El presidente de Nicaragua respaldada reconocimiento de Rusia a la independencia de Donbás

MANAGUA (Sputnik) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, respaldó el derecho de la Federación de Rusia de reconocer la independencia de las Repúblicas de... 22.02.2022, Sputnik Mundo

"Estas Repúblicas que son fronterizas con Rusia no reconocieron a los Gobiernos golpistas (desde 2014), y ellas (Donetsk y Lugansk) crearon su Gobierno y han hecho la lucha, han dado la batalla (contra Ucrania), allí nos han escrito (Gobiernos de Donbás), enviado mensajes, explicando por qué están librando esta batalla, esta lucha, mientras tantos las tropas de Ucrania: buscando cómo dominarlos, como liquidarlos, como asesinarlos; ha habido miles de muertos allí todos estos años, entonces el presidente (Vladímir Putin) lo (que) ha hecho es reconocer a esos Gobiernos, porque a pesar de la agresividad del ejército ucraniano no han logrado derrotarlos (a los gobiernos de Donbás), afirmó Ortega.El jefe de Estado se refirió ampliamente a la crisis de Ucrania y Rusia, provocadas por la Organización del Atlántico Norte (OTAN), liderada por Estados Unidos, durante el acto del 88 aniversario del asesinato del máximo héroe nacional de Nicaragua, Augusto C. Sandino, por órdenes del Gobierno estadounidense, después de la intervención, el 21 de febrero de 1934.

