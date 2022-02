https://mundo.sputniknews.com/20220218/rusia-y-bielorrusia-acuerdan-seguir-fortaleciendo-su-cooperacion-militar-1121881870.html

Rusia y Bielorrusia acuerdan seguir fortaleciendo su cooperación militar

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, acordó con su homólogo bielorruso, Alexandr Lukashenko, seguir fortaleciendo la cooperación militar... 18.02.2022, Sputnik Mundo

"Hemos acordado continuar adoptando juntos todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los dos países a la luz de crecientes actividades militares de los países miembros de la OTAN en las fronteras de los Estados aliados", declaró Putin en una rueda de prensa tras su reunión con Lukashenko.El mandatario ruso afirmó que debatió con su homólogo bielorruso también los puntos clave de las propuestas rusas sobre las garantías de seguridad en Europa: la no expansión de la OTAN, el no despliegue de armas ofensivas y el regreso de la Alianza Atlántica a las posiciones de 1997, cuando se firmó el Acta fundacional sobre las relaciones mutuas de cooperación y seguridad entre Rusia y el bloque militar.Desde principios de este año, Moscú negocia con Washington un acuerdo creíble y vinculante de garantías recíprocas de seguridad.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa, en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia.El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló el 1 de febrero que la otra parte había ignorado las preocupaciones fundamentales de Moscú. La OTAN, según él, engañó a Rusia diciendo que no se expandiría hacia el este y sus documentos no dicen nada de la política de puertas abiertas, por lo que podría negarse a admitir a Ucrania.Las maniobras militares entre Rusia y BielorrusiaA su vez, Lukashenko destacó que las maniobras militares conjuntas de Rusia y Bielorrusia se realizan con transparencia absoluta."Los ejercicios son nuestra decisión común condicionada por la situación actual, y los realizamos con la mayor transparencia posible, en nuestro propio territorio. No ocultamos nada a nadie, todo ocurre bajo la atenta mirada de un montón de agregados y periodistas", dijo.El líder bielorruso remarcó que, dadas las crecientes tensiones en las fronteras con Ucrania y los suministros de armas a Kiev, Minsk y Moscú se ven obligados a buscar formas de repeler un supuesto ataque."Y no es nada sorprendente que estemos examinando estas fronteras al sur de Bielorrusia, se trata de casi 1.500 kilómetros (...) Estamos buscando los puntos para defendernos", comentó el presidente bielorruso.Aseguró que Minsk no quiere una guerra, pero "si alguien la busca, la respuesta será completamente asimétrica"."Defendiendo la seguridad de nuestros pueblos y nuestros Estados, actuaremos en consecuencia", sostuvo el dirigente bielorruso.También señaló que Rusia y Bielorrusia disponen de un sistema de defensa aérea común, una agrupación regional de tropas única, centros de formación de especialistas conjuntos y la doctrina militar del Estado de la Unión."Y nunca hemos ocultado a nadie todos estos documentos y ámbitos de nuestras actividades", dijo el jefe del Estado bielorruso.Del 10 al 20 de febrero, en el territorio bielorruso se desarrollan las maniobras Resolución Aliada 2022, con la participación de las fuerzas conjuntas de Rusia y Bielorrusia.Durante los simulacros las tropas se ejercitan para repeler una agresión externa con una operación defensiva, hacer frente al terrorismo y defender los intereses del Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia.Los representantes de los dos países afirmaron en repetidas ocasiones que las maniobras no amenazan a nadie y persiguen objetivos defensivos.Crisis en UcraniaEl mandatario ruso informó que la crisis de Ucrania fue uno de los temas de las consultas que realizó con su homólogo de Bielorrusia.La presión económica de OccidenteRusia y Bielorrusia deben hacer frente a la presión económica por parte de Occidente, declaró este 18 de febrero el presidente bielorruso, en una reunión con su homólogo ruso, Vladímir Putin."Es importante (...) contrarrestar toda la presión económica tanto contra vosotros (Rusia), como contra nosotros (Bielorrusia)", dijo Lukashenko.El mandatario bielorruso agregó que actualmente "el ámbito político y militar ocupa puestos de liderazgo" debido a los "esfuerzos de los socios occidentales".En este contexto destacó que Moscú y Minsk se ven obligados a reaccionar a la presión externa."Nos vemos obligados a reaccionar tanto mediante nuestros ejercicios militares como mediante la diplomacia", indicó.Además, el presidente bielorruso subrayó su disposición a debatir acciones adicionales para preservar el ritmo de cooperación económica entre los dos Estados.La crisis en Ucrania durante las consultas con LukashenkoEl presidente ruso informó el 18 de febrero que la crisis de Ucrania fue uno de los temas de las consultas que realizó con su homólogo de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko.El mandatario ruso denunció que "Kiev no cumple los acuerdos de Minsk y, en particular, rechaza categóricamente el diálogo directo con Donetsk y Lugansk, sabotea, de hecho, el cumplimiento de los acuerdos relacionados con la modificación de la Constitución, el estatus especial de Donbás, las elecciones locales y la amnistía, todos los temas clave de los acuerdos de Minsk"."Constatamos con el presidente de Bielorrusia que la clave para restablecer la paz en Ucrania y aliviar las tensiones en torno a ese país consiste en la implementación de los acuerdos de Minsk. Todo lo que Kiev necesita hacer es sentarse en la mesa de negociaciones con los representantes de Donbás y acordar las medidas políticas, militares, económicas y humanitarias para poner fin al conflicto", dijo Putin.El presidente agregó que cuánto antes eso suceda, mejor, y reconoció que actualmente, por el contrario, se puede observar un empeoramiento de la situación en Donbás."Y en general, en Ucrania se violan de manera sistemática y masiva los derechos humanos. A nivel legislativo se fijó la discriminación de los ciudadanos rusoparlantes", advirtió.El líder de Rusia aseguró que no le prestó atención a las filtraciones en los medios sobre la supuesta "invasión" rusa a Ucrania, agregando que hubo demasiadas, y "prestarles atención resultaría perjudicial para uno mismo".

